Rekabetçiliğini kaybeden makineci, YTAK’ta öncelik istiyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Makine sektörünün son 10 yılda ilk kez geçtiğimiz Temmuz ayında yıllık yüzde 12 gibi çok yüksek bir oranda daraldığını, 8 aylık dönemde de makine ihracatının gerilediğini belirten MİB Başkanı Emre Gencer, daralmanın gelecek yılın ilk çeyreğinde de devam etme olasılığının bulunduğunu söyledi. “Önümüzdeki yılın ilk yarısı da dahil olmak üzere, bizleri çok zor bir dönem bekliyor” diyen Gencer, ana pazarlardaki rekabette ayakta kalmak için yatırımların sürmesi gerektiğini ancak kredi maliyetleri nedeniyle sektörün yatırım yapmasının da mümkün olmadığını vurguladı.

Emre Gencer, “OVP yer alan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) Programı, bu zorlu dönemde, tam da bu eksikliğin giderilmesi ve öncelikli sektörlerdeki imalat sanayi yatırımların kesintisiz devam ettirilmesi için ihdas edilmiştir. Makine sektörü ülkemizin küresel ölçekte en rekabetçi olduğu sektörler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sektörümüzdeki yatırımların, YTAK programından öncelikli yararlandırılması gerektiğine inanıyor ve bekliyoruz. Türkiye Sanayi Strateji kapsamında önceliklendirilmiş ve kamu otoritesinin denetimden HAMLE programı kapsamında onaylanarak geçmiş 18 adet projeye kolaylaştırılmış prosedürlerle YTAK kaynağı tahsis edilmesi öncelikli beklentimizdir” dedi.

“Çin’den ithalatı kamu kaynaklarıyla teşvik ettik”

Türkiye’nin mevcut imalat sanayi potansiyelinin, esnek üretim kapasitesi ve dünyanın en büyük ve gelişmiş üç pazarından biri olan AB ile entegrasyonunda kaydettiği mesafe sayesinde önümüzdeki yıllarda pozitif ayrışmayı başaracağına inandıklarını ifade eden Gencer, finansal istikrar vurgusu yaptı. Makine ihracatının batılı kuruluşlarla rekabet edebilecek nitelikte kredi programları ile yeterince desteklenmediğini savunan Gencer, “Geçtiğimiz yıl itibariyle sadece Çin’den 11 milyar dolara yakın makine ithalatı gerçekleştirdik. Bu ithalatı kamu kaynaklarıyla teşvik ettiğimizi söylemem yanlış olmayacaktır. Zira Çin menşeli makine ithalatının çok önemli bir bölümüne, teşvik sistemimiz kapsamındaki vergi indirim, istisna ve kolaylıkları sağlanmıştır. İddialı bir şekilde söyleyebilirim ki, Çin’den yaptığımız makine ithalatının, uygun önlemler alınması halinde, asgari yarısının yurt içinden temin edilmesi mümkündür. Bu konuda ilk yapılması gereken, Çin’den yapılan sübvansiyonlu ve dampingli makine ithalatının radikal bir yaklaşımla engellenmesidir” diye konuştu.

Emre Gencer, önümüzdeki günlerde MİB olarak ürün bazında anti-damping ve ilave gümrük vergisi başvuruları yapacaklarını duyurdu.