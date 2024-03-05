“Türkiye CECIMO bünyesindeki en büyük 6’ncı makine üreticisi”

EKONOMİ (BURSA) - Avrupa Takım Tezgâhları İmalatçıları Birliği (CECIMO) Genel Müdürü Filip Geerts, Makina İmalatçıları Birliği’ni (MİB) ziyaret etti. Görüşmelerde, AB ile olan ekonomik ve ticari ilişkiler makine sektörü bağlamında ele alınırken, üye firmaların vize alma konusunda yaşadığı sıkıntılar ve Çin’in piyasalardaki haksız rekabetine dikkat çekildi. Ayrıca görüşmelerde, Türk makine sektörünün globaldeki yükselişinin de altı çizildi. Geerts, Türkiye’nin CECIMO bünyesindeki en büyük 6’ncı ülke olduğunu söyledi. MİB Yönetim Kurulu Üyesi Fatih İğrek ve MİB Genel Sekreteri Zülfikar Kılıç’ın yer aldığı görüşmelerde, Türk makine sektörünün küresel piyasalarda yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve globaldeki yükseliş ivmesine vurgu yapıldı. Görüşmede iş birliği ve CECİMO raporları ile istatistiklerinin MİB üyelerine özel kullanıma sunulması konusunda da mutabık kalındı.

Toplantıda ayrıca CECIMO tarafından Bursa’ya özel sektör heyeti ziyareti düzenlenmesi konusu da gündeme getirilirken, bu talebin CECIMO yönetim kurulu toplantısına sunulması kararı alındı. Bununla birlikte, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve dijital tek pazar gündemi gibi sektörün geleceği açısından kilit konular üzerinde de fikir alışverişinde bulunuldu. CECIMO Genel Müdürü Filip Geerts, Türk makine sektörünün globalde sektöre sağladığı katkılardan övgüyle söz ederken, Türkiye’nin CECIMO bünyesindeki en büyük 6’ncı makine üreticisi konumunda olduğunu ve her geçen gün büyümeye devam ettiğini söyledi.