Yılmaz Redüktör yerlileştirmeyi odağına aldı

Esra Özarfat

BURSA - Vinç, madencilik, makina, kimya ve plastik sanayi gibi alanlarda önemli bir yerli üretici olarak öne çıkan Yılmaz Redüktör; sektörlere özel çözümler sunuyor. Türkiye’de alanında lider konumda olan firma, küresel pazarlarda da adından söz ettiriyor. Yılmaz Redüktör olarak öncelikli hedeflerinin Türkiye’de üretilmeyen ve ithal edilen ürünleri yerlileştirerek Türk sanayicisinin hizmetine sunmak olduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yılmaz, “Tüm ürünlerimizi kendi Ar-Ge merkezimizde geliştiriyoruz. Tasarımları ve mühendisliği tamamen bize ait olan ürünler. Tüm ürünlerimizi geliştirirken amacımız bu alandaki ithalatın önüne geçerek, yerlileştirmek. Bizim geliştirdiğimiz bazı ürünler Türkiye’de üretilmeyen, ithal edilen ve aslında sektörde de çok kullanılan ürünler. Bu nedenle öncelikli hedefimiz ithalatın önüne geçebilmek” dedi.

Üretimin yüzde 30’u doğrudan ihraç ediliyor

Kendi alanında Türkiye’de lider bir firma olan Yılmaz Redüktör, 1958 yılından bu yana üretimin içinde. MATEF Fuarı’nda da özellikle sac şekillendirme sektöründe kullanılan, ağırlıkla hidromotor entegre olarak çalışan planet redüktörler ile normal dişli olarak tanımlanan redüktör grupları ile yer alan Yılmaz Redüktör, ayrıca hızlı kesim testere ürün grubunu da sergiledi. Özellikle demir kesme alanında hızlı ve pürüzsüz kesim yapabilme özelliğiyle öne çıkan testere, Türkiye’de sadece Yılmaz Redüktör tarafından üretiliyor. Üretiminin yüzde 30’unu doğrudan ihraç eden Yılmaz Redüktör, yerlileştirdiği ürünleriyle öncelikli olarak iç pazarın ihtiyacını karşılıyor. Yılmaz Redüktör’ün ürünleri ağırlıklı olarak ihracat yapan Türk markalarıyla birlikte büyük oranda dolaylı olarak ihraç ediliyor. Değirmen makineleri ve plastik sektörü gibi ihracatı artan sektörlerle birlikte büyümesini sürdüren Yılmaz Redüktör’ün özellikle vinç sektörü gibi madencilik alanında kullanılan makinalarda da öncülüğü bulunuyor. Yılmaz Grup bünyesinde 2 bin, Yılmaz Redüktör bünyesinde ise 850 kişi istihdam edilirken, firmanın Ar-Ge merkezinde ise 28 kişi faaliyet gösteriyor.

Yeni nesil redüktörlerini tekil gövde (monoblok) prensibine göre geliştiren Yılmaz Redüktör, tekil gövde prensibiyle rijitlik, sızdırmazlık, ses ve dişli mukavemetlerinde önemli avantajlar sağlıyor. Vinç sektöründe kaldırma redüktörleri ve yürütme redüktöleri ile öne çıkan Yılmaz Redüktör, farklı çözümlere sahip modelleri ile ihtiyaçlar doğrultusunda ürünler sunarak firmalara çözüm ortağı oluyor.