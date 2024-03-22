Yüksek teknoloji ihracatına 'kolay finansman' talebi

ESRA ÖZARFAT

İSTANBUL - İstanbul Cemile Sultan Korusu’nda düzenlenen geleneksel iftar programında konuşan MİB Başkanı Emre Gencer, Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde yapılan Kök Neden Analizlerine göre, 29 kalem makinenin küresel ölçekte Türkiye’nin rekabetçi olduğu ürünler listesinde en ön sıralarda yer aldığını vurguladı. Makine sektöründe dünya ticaretinden alınan payın çok daha yukarılara ulaşma potansiyelinin olduğuna işaret eden Gencer, “Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracat kapasitemizi, dijital dönüşüm projeleri ile geliştirmek için yeni yatırımlar yapmalıyız. Finansman maliyetlerinin olağanüstü yükseldiği bu dönemde, bu tür yatırımları gerçekleştirmemizin kolay olmadığı takdir edilecektir. Bu noktada proje bazlı teşvik sistemi kapsamındaki yatırımlar için alternatif bir faiz indirim modeli geliştirilmesi ve uygulanması doğru olacaktır. Diğer bir isteğimiz; Hamle Programı kapsamındaki makine yatırım projelerine, basitleştirilmiş usullerle Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) kaynağı sağlanmasıdır.

Halihazırdaki prosedürlere göre Hamle kapsamında onaylanan 18 makine projesinden sadece üçünün, YTAK kaynağından faydalanabileceğini söylediğimde konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır. Turquality programı kapsamındaki şirketlerin projelerine, YTAK prosedürleri çerçevesinde ilave Strateji Puanı verilmesi yönündeki talebimizi de buna ekleyebiliriz” dedi. Eximbank’ın yeşil dönüşüm projelerine kullandıracağı 1 milyar Euro tutarındaki, Dünya Bankası destekli, uzun vadeli ve uygun koşullu kredi programını da yakından takip ettiklerine dikkati çeken Emre Gencer, Avrupa Yeşil Mutabakat yol haritası çalışmalarında makine sektörünün öncü rol üstlennmesi gerektiğini belirtti.

Haksız rekabet ve korunma önlemlerine dikkat çekildi

Yerli Malı kullanımının özendirilmesine ilişkin mevzuatta, kapasite raporlarının kamu otoritesi tarafından denetlenmesine imkan verecek şekilde değişikliğe gidilmesinin gerektiğini düşündüklerini kaydeden Gencer, kamu-özel sektör iş birliği projelerinde yerli malı makine kullanımını ön plana çıkaracak yeni düzenlemelerin yapılmasında da yarar olduğunu aktardı. Mevcut yatırım teşvik sisteminin doğrudan destek unsurlarına dayalı daha etkin bir yapıya kavuşturulması gerektiğini savunan Emre Gencer, “Yatırım teşviklerinin, AB Ülkelerinde olduğu gibi, hibe ya da 10 yıl vadeli sübvansiyonlu kredilere dayalı doğrudan finansman desteği şeklinde olmasında yarar bulunmaktadır. Vergi indirimi, tatili ve muafiyeti gibi dolaylı destek unsurların, özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde yatırımların teşviklerinden beklenen etkiyi gösteremediği kuşkusuzdur. Orta vadeli diğer bir beklentimiz makine ihracatının OVP’de öngörüldüğü şekilde uluslararası en iyi örnekler esas alınarak alıcı kredi programları ile desteklenmesidir. Haksız rekabet ve korunma önlemleri, üzerinde yoğunlaşmamız gereken diğer bir temel alandır” diye konuştu.

Ödeme sorunları Rusya’daki kaybı derinleştirebilir

Yılın ikinci yarısı için Avrupa bölgesinde beklenen ekonomik canlanmanın gecikmesi ihtimalinin ön plana çıktığına işaret eden Emre Gencer, Rusya ve Ukrayna’ya yönelik ihracatın da savaşa bağlı risklerin artmasına bağlı olarak olumsuz etkilendiğini söyledi. Geçtiğimiz 2 ayda ikinci büyük makine pazarı olan Rusya’ya ihracatın yüzde 20 gibi oldukça yüksek oranda azaldığına dikkati çeken Gencer, “Bu pazarda halen yaşanmakta olan ödeme sorunlarına çözüm bulunamaması halinde gerilemenin hızlanması kaçınılmazdır” değerlendirmesini yaptı. Nitelikli büyümenin anahtarını fiyat ve finansal istikrar olarak açıklayan Emre Gencer, yeni ekonomik programın, sabır ve kararlılıkla uygulanması halinde bu konuda belirli bir süre sonra başarıya ulaşılacağına inandığını dile getirdi. Geçen yıl makine ihracatının yüzde 11 artışla 28 milyar dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Gencer, makinecilerin ana pazarların yanı sıra alternatif pazarlarda başarı kaydettiklerini bildirdi.

Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ile Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un da katıldığı iftar programında MİB üyeleri de hazır bulundu.