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Marka ve patent sektörü, mesleki ahlak ve dayanışma için Sınai Mülkiyet Derneği'ni kurdu

Sınai Mülkiyet Derneği kısa adı ile SMD; marka ve patent sektöründe mesleki ahlak ilkelerini korumak ve dayanışma amacıyla İstanbul’da kuruldu.

Haber Merkezi
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Marka ve patent sektörü, mesleki ahlak ve dayanışma için Sınai Mülkiyet Derneği'ni kurdu
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SMD; şahıs ve şirketlerin gerek ülkemizde gerekse yurtdışında sınai haklarını korumak amacı ile hizmet veren marka ve patent vekilleri ile birlikte birçok patent ofisi kurucusunu bir araya getirme gayreti ile kuruldu. 

Dereneğe ilişkin hazırlanan tüzükte, “Üyelerinin mesleki bilgi ve birikimlerini, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak üzere gerekli çalışmaları yapmak, Patent ve Marka Vekilliği mesleğinin itibar ve saygınlığının korumak, mesleki güvencenin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, mesleğin yetkin kişiler tarafından yürütülmesinin teşvik edilmesini sağlamak, mesleki faaliyetlerin ulusal ve uluslararası standartlar ve etik kurallar ile hukuk kuralları doğrultusunda etkili bir şekilde yürütülmesi ve marka-patent vekilleri ile bu sektörde çalışan tüzel firmaların bir mesleki birliğe kavuşması için gerekli her türlü çalışmayı yürütmek amacıyla, 26 Eylül 2024 günü resmen kurulmuştur" denildi.

İstanbul merkezli olarak kurulan Sınai Mülkiyet Derneği, sektörel sorunlara çözüm üretmeyi ve bilgilendirme çalışmaları yaparak sektörü ileriye taşıyacak.

SMD yönetimi ise şu isimlerden oluştu:

YÖNETİM KURULU: Arif Afkan, Ayşe Keçer, Töre Kara, Özgür Tütün, Murat Yeşilyurt

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: İlknur Kardeş, Esra Çağatay Akyıldız, Mustafa Turhan, Serkan Karabuz, Can Özgür Gürsoy

DENETİM KURULU: Murat Okur, Hatice Başak, İsmail Altun

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Eşref Borça, Şahin Samur, İlker Demir

 Kısa sürede ciddi bir üye sayısına ulaşan SMD Yönetim Kurulu aynı zamanda tüm illerde de temsilcilikler oluşturmayı hedefliyor.

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