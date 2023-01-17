Metal iş kolunda ilave zam

Mehmet KAYA / ANKARA

Metal işkolunda, işveren sendikası MESS ile Türk-İş’e bağlı Türk Metal, Hak-İş’e bağlı Öz Çelik iş ve DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş sendikalarının ilave zam yapmak üzere 17 Ocak günü yapılan görüşmede uzlaşmaya vardığı öğrenildi.

Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak, Birleşik Metal İş Sendikası Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Özçelik-İş Sendikası Başkanı Yunus Değirmenci tarafından yapılan ortak açıklamada anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Yapılan ortak açıklamaya göre, işçilerin 31 Aralık 2022 günkü saat ücretleri 48,04 TL’ye çekilecek. Ardından yürürlükteki toplu iş sözleşmesi gereğince, 2023 yılı Mart ayında verilmesi gereken dördüncü dilim ücret zammı, Mart ayını beklemeden yüzde 15 olarak uygulanacak. Mart ayındaki son altı aylık enflasyon oranının yüzde 15’i aşması halinde, aşan kısmın tamamı 28 Şubat’taki ücretlere yansıtılacak. Bu düzenlemenin ardından her kıdem yılı iççin saat ücretlerine 10,5 TL’yi geçmemek üzere 70 kuruş ilave zam yapılacak. Ortak açıklamada, bu düzenlemelerin tamamının ücretleri yüzde 34 artış olarak yansıyacağı belirtildi.

"Kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyoruz"

Ortak açıklamada, başta işçiler olmak üzere emeği ile geçinen bütün kesimlerin olumsuz ekonomik koşullar ve yüksek enflasyon nedeniyle oluşan hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısıyla mücadele ettiği belirtildi. Ayrıca asgari ücretteki artışın işyerlerinde ücret dengesinin yeniden kurulmasını gerekliği kıldığı vurgulanarak, “Sendikalarımız tarafından yapılan bu iyileştirmenin, MESS’e bağlı işyerlerinde çalışan üyelerimizin yaşadığı reel ücret kayıplarını bir nebze olsun azaltacağına ve 2023-2025 dönemi MESS Grup Toplu İş Sözleşmesinde kayıplarımızı telafi edeceğimize inanıyoruz” denildi.