Adnan Bostan, Jaguar Casa ile Amerikalıların evlerine girecek

MERVE YİĞİTCAN / İSTANBUL

Şimdi ise Jaguar Casa markasını oluşturduklarını ifade eden Bostan, “Markamızı ilk kez mobilya fuarında görücüye çıkardık. Yeni markamızın ölçülerini tamamen ABD standartlarına göre belirledik. Böylece Jaguar Casa ile Amerika pazarına iddialı bir giriş yapmayı hedefliyoruz” dedi.

“Mobilya sektörünün en büyük çıkmazı tasarım”

Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (IIFF) 2025 kapsamında görüştüğümüz Adnan Bostan Mobilya’nın sahibi Bostan ile hem yeni markalarını hem de sektörü konuştuk. İstanbul’da 10 bin metrekarelik üretim tesisinde faaliyetlerini sürdürdüklerini söyleyen Bostan, şu anda 44 ülkeye ihracat yaptıklarını, projelerin çok büyük kısmının anahtar teslim olduğunu dile getirdi. Üretimin yüzde 95’ini ihracata yönlendirdiklerini belirten Bostan, değişen yaşam şekillerinin tarzları da değiştirdiğini, bu değişime ayak uydurmak adına Jaguar Casa markasını hayata geçirdiklerini kaydetti. Yaklaşık 8 aydan bu yana çalıştıkları koleksiyonu ve markayı ilk kez fuarda görücüye çıkardıklarını dile getiren Bostan, “Yeni markamızda tasarım gücümüzü ortaya koyduk. Bu markamızla özellikle Amerika pazarına odaklanacağız. Ölçülerimizi ve kullanılan malzemeleri Amerika pazarına göre belirledik. Bu markamızla da yine tamamen ihracata odaklanacağız” diye konuştu. Dünyada mobilya sektörünün en büyük çıkmazlarından birinin tasarım olduğunu ifade eden Bostan, şöyle devam etti: “Uzunca yıllar edindiğimiz tecrübeleri bir araya getirerek tasarım ekibimiz ve danışmanlarımızla birlikte yeni bir sayfaya yeni bir hikâye yazmaya karar verdik. Biz, dünyada mobilya adına yapılmış bütün zanaat örneklerini firmamızın tecrübeleri ile birleştirerek, yaşam alanlarındaki en yeni trendleri göz önüne alarak zamansız ürünler üretmeye karar verdik. Sadece ülkemizin değil dünyanın Türk mobilyasını daha çok tanıması için ilham olmayı hedefliyoruz.”

■ “MENA bölgesine ihracatı artıracağız”

IIFF 2025’in ihracat faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını dile getiren Bostan, “Turizm ve konut sektöründe üst düzey segmentte faaliyet gösteren şirketlerle geliştireceğimiz iş birlikleri ihracat faaliyetlerimize yansıyacak. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi MENA bölgesindeki ülkelerdeki ihracat hacmimizi artırmayı hedefl iyoruz. Ayrıca fuar aracılığıyla geliştireceğimiz iş birlikleri, Amerika, Hindistan ve İngiltere gibi pazarlardaki hedefl erimizi olgunlaştıracak” ifadelerini kullandı.