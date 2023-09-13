“Altın yıllarımız oldu, ama bu yıl para kazanamayacağımız bir yıl”

MERVE YİĞİTCAN

Mobilya sektöründe üreticileri ve perakendecileri tek çatı altında bir araya getirme hedefiyle kurulan Mobilya Yatak Sanayicileri ve Perakendecileri Konfederasyonu’nun (MOYKON) ilk toplantısı dün yapıldı. MOYKON Kurucu Başkanı Davut Doğan ile bölge federasyon başkanları Lütfi Beşdok, Ömer Çetmen, Mustafa Büyükkiraz ile Recai Kapusuz’un ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, konfederasyonun yapısı ve hedeflerinin yanı sıra mobilya sektörünün güncel sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Konfederasyonun kısa sürede 5 bölge federasyonuna ve 50 derneğe ulaştığını söyleyen Davut Doğan, hedeflerinin ilk etapta 81 derneğe ulaşmak olduğunu belirterek, aynı zamanda 5 bini aşkın mobilya perakendecisinin de temsilcisi olacaklarını dile getirdi.

“Sektörde ‘bölgeciliğe’ karşıyız”

Mobilya sektöründe örgütlenmenin 2000’li yılların başında başladığını hatırlatan Doğan, o dönem Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği’ni (MOSDER) kurduklarını, Türkiye’nin en büyük mobilya fuarını sektöre kazandırdıklarını aktardı. Bir süre sonra dernekte ‘bölgeciliğin’ hakim olmaya başladığını ileri süren Doğan, “Elbette Kayseri, İnegöl, Ankara, İstanbul sektörün önde gelen üretim merkezleri, ancak Ağrı’da da, Hatay’da da, başka illerimizde de çok büyük ve önemli temsilcilerimiz var. İşte biz sektörümüzün daha da büyük olduğunu göstermek için bu oluşuma gittik. Sektörde 40 bin girişimcimiz var, geçen yıl ihracatımız 5 milyar dolardı. Neden mobilya olarak Türkiye’nin lokomotif sektörü olmayalım, dedik. 50 derneğe ulaştık, hedefimiz bunu kısa sürede 81 derneğe çıkarmak. Marmara, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere beş bölge federasyonumuz var” dedi.

Ekonomik model üretimi arttı

İç piyasa satışları ve ihracata ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Doğan, mobilya sektörünün yakın geçmişte ‘altın yıl’ diye tanımladığı dönemleri olduğunu, ancak bu yılın o dönemlerden biri olmayacağını belirtti. Doğan, enflasyon nedeniyle adet bazında büyümenin cirodaki büyümenin altında kaldığını dile getirdi. Doğan, “Ancak Türkiye’nin bazı gerçekleri de var. Her yıl yaklaşık 650 bin evlilik, 250 bin civarında boşanma görülüyor. Yeni ev alma ortalaması 1,2 milyon… Dolayısıyla toplum olarak öyle ya da böyle mobilya alıyoruz. Tabii bazı firmaların ‘ekonomik’ modelde üretimi artırdığını biliyoruz. Sektörde bir konsolidasyon beklemiyoruz, ancak bu dönem para kazanamadığımız dönem olabilir. Sektördeki büyüme yabancıya satış tarafından bekleniyor” ifadelerini kullandı.

■ “ÇALIŞAN MAAŞLARI YILBAŞINDAN BU YANA YÜZDE 100 ARTTI”

Haksız rekabetin ve kayıt dışılığın önlenmesi ile tasarım ve Ar-Ge destekleri noktasında devletin sektöre önemli katkıları olduğunu anlatan Doğan, şu anda ise sektörün en büyük probleminin kalifiye eleman olduğunu, yanı sıra istihdam üzerindeki yüklerin de çok fazla olduğunu vurguladı. Kendi firmasından örnek veren Doğan, “Öyle ki Çanakkale’de bir istihdam standı kurduk, yeni bir kişiyi işe getirene altın ödülü sözü verdik” dedi. Şu anda sektörde istihdam açığının ne kadar olduğuna ilişkin sağlıklı bir verinin tutulmadığını belirten Doğan, konfederasyon olarak bu konuya da el atacaklarını ve sektörün gerçek verisini tutmak için çalışmalar yapacaklarını kaydetti. EYT’nin sektöre etkilerine ilişkin olarak da Doğan, sektörde EYT’li olan personelin yaklaşık yüzde 80-85’inin çalıştıkları firmalarda devam ettiğini kaydetti. Sektörde çalışanlara yapılan zam oranının yılbaşında yüzde 50-55 civarında olduğunu söyleyen Doğan, temmuzdaki ara zamla beraber sektörde çalışanlara yapılan zammın yılbaşından bu yana bileşikte yüzde 100’ü gördüğünü aktardı.