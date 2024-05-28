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Beyaz eşya satışları Nisan’da yüzde 3 arttı

Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), beyaz eşya satışları Nisan ayında iç pazarda yıllık yüzde 3 artış kaydettiğini açıkladı. Açıklanan verilere göre beyaz eşya üretimi ise yıllık yüzde 7 düştü.

Haber Merkezi
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Beyaz eşya satışları Nisan’da yüzde 3 arttı
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TÜRKBESD verilerine göre Türkiye'de altı ana üründe Nisan ayında iç satış yıllık yüzde 3 artış kaydederek 869 bin 367 adet olarak gerçekleşti.

Nisan’da beyaz eşya üretimi yüzde 7 daraldı ve 2,26 milyon adet oldu.

İhracat adet bazında yüzde 48 artışla 1,57 milyon adet olarak gerçekleşti.
Ocak-Nisan döneminde iç satışlar yüzde 22 artışla 3,87 milyon, üretim yüzde 1 düşüşle 10,7 milyon, ihracat ise %3 artışla 6,92 milyon adet oldu.

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