Mobilyacılar, Irak’tan ihracat bağlantılarıyla döndü

İZMİR / EKONOMİ

Yıllık 4,5 milyar dolar ihracat yapan ve 3,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren Türk mobilya sektörü, 5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için Irak’a çıkarma yaptı. Ev, ofis, bebek ve çocuk, bahçe mobilyaları, yatak ve baza üreticisi 17 firmayla, Irak’a Mobilya Sektörel Ticaret Heyeti düzenledikleri bilgisini veren Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, firmaların her birinin verimli bir organizasyonunu geride bıraktığını, Türkiye’ye yeni ihracat bağlantılarıyla döndüğünü dile getirdi.

Türk mobilya sektörünün 200’den fazla ülkeye ihracat yaptığının altını çizen Gürle, “Irak’ın mobilya ithalatında Çin 775 milyon dolarla zirvede yer alırken, Türkiye 609 milyon dolar ihracatla ikinci oldu. Irak ile coğrafi yakınlığımız ve tarihi bağlarımız var. Irak’ın yıllık mobilya ithalatı 1,5 milyar dolar seviyesinde ve konut sektörü gelişiyor, mobilya talebi artıyor. Irak, Türk mobilya sektörü için çok doğru bir pazar. Orta vadede Irak’a ihracatta 1 milyar doları aşacağımıza ve Çin’i geçeceğimize olan inancımız tam” diye konuştu.

Güngör: “Ortak işler yapacağımıza inanıyoruz”

Türkiye’nin Irak’ın mobilya ihtiyacına cevap verme yanında Türk ve Iraklı iş insanlarının ortak iş yapabileceklerini de gözlemlediklerini vurgulayan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Hikmet Güngör, güzel iş birliklerinin tohumlarını attıklarını, bu iş birliklerinin kısa sürede yeşereceği izlenimi edindiklerini kaydetti. Irak’ın sektör için çok uygun bir pazar olduğunu mevcut ihracat rakamlarının ortaya koyduğunu belirten Güngör; “Sürdürülebilir heyetler, ilişkileri güçlendirecektir. Önümüzdeki dönemde Irak’a sektörel ticaret heyetlerimizi tekrarlamak istiyoruz. Iraklı ithalatçıları İzmir’de düzenlenecek MODEKO Fuarı sırasında düzenleyeceğimiz Alım Heyeti Organizasyonu’na davet ettik. Burada kendilerine daha fazla üretici firmamızın ürünlerini gösterebileceğiz” dedi.

17 firma 100’den fazla görüşme yaptı

Organizasyona katılan 17 Türk mobilya firması, Iraklı ithalatçı firmalarla 100’den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirirken, ikinci gün firma ziyaretleri yapıldı. Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, bu yıl Suudi Arabistan, ABD, Fas,Tunus ve Hindistan’a da benzer organizasyonlar gerçekleştirecek. Irak’taki organizasyona katılan firmalar Dekorister Mobilya, Niron Grup, Blue Cape İnşaat, Nerr Ofis Mobilyaları, Konfor, Kaleraf Sistemleri, Live Design, Meltem Bebek ve Genç Mobilya, Egeli Polisaj Mobilya, Bofigo Grup, Simre Mobilya, Seiz Debriyaj, Sandalyeci, Decosit Mobilya, Ofis 232 Mobilya, Dovi & Ofis Bazaar ve Onpo Mobilya oldu.