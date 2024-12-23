İnegöl, 10 yılda Amerika’ya 3 milyar dolarlık mobilya ihraç edecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) da kurduğu TAFEX adlı çatı kuruluş ile özellikle İnegöl mobilyasının ABD pazarındaki etkinliğini artırmayı hedefliyor. Amerika’nın Miami şehrinde kurulan TAFEX; fuar, ithalat-ihracat, danışmanlık, pazar araştırması, toplu mağaza, tanıtım, pazarlama, depolama, nakliye, lojistik ve satış organizasyonu çalışmalarından oluşan bütüncül bir hizmet anlayışıyla, İnegöl Mobilyası ve mobilya sektörü başta olmak üzere tüm sektörleri uluslararası arenada temsil edecek.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, ABD’nin sipariş miktarlarının İnegöl’deki firmalar tarafından tek başına karşılanabilmesinin mümkün olmadığını belirterek, “Bu husus pazara girmemiz için önemli bir engeldi. Ancak artık bu engeli ortadan kaldırdık ve ABD’de büyük müşterilerle büyük işleri görüşüyoruz. Kurulan yapılanma ile ilk 2 yılda en az 100 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Amerika, 3,2 trilyon dolarlık yıllık ithalatının yalnızca yüzde 0,52’sini Türkiye’den yapıyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde Amerika’ya en az 3 milyar dolar ihracat yapmayı hedefliyoruz” dedi. Mobilyacılar, şubat ayında Miami’de bir fuar düzenlemeyi planlıyor.

“Yurt dışı fuarlarına teşvik ve destekler artırılmalı”

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, küresel ekonomik durgunluk ve bölgesel savaşların etkilerinin, hem üreticileri hem de ihracatçıları olumsuz etkilediğini vurguladı. Mobilya sektörü için özellikle Filistin, Libya ve Ukrayna gibi ülkelerin önemli pazarlar olduğuna değinen Ayhan, “Mobilya ihracatının yanı sıra beyaz eşya ve inşaat malzemeleri gibi sektörler de bu savaşlardan büyük zarar gördü. Mobilya sektörü de bu olumsuzluklardan payını aldı. Öte yandan hammadde, enerji ve kira maliyetlerindeki artış da ihracatta yavaşlamaya neden oldu. İç pazar yeterli değil, ürünlerimizi yurt dışına satmak zorundayız. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB gibi kurumların, yurt dışı fuarlarına teşvik ve desteklerini artırması gerekiyor. İnegöl, Türkiye mobilya ihracatının yüzde 21'ini gerçekleştiriyor. Biz, devlete aldığımızdan fazlasını veren bir şehiriz. İnegöl’de aylık yaklaşık 300 bin mobilya takımı üretiliyor. Yıllık 3,5 milyon takım üretimle, hem iç pazar hem de dış pazarın büyümesi bizim için kaçınılmaz” dedi.

Türkiye mobilya ihracatında önemli bir paya sahip olan İnegöl’ün yeni pazarlara açılma çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Ayhan, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın ABD’de düzenlemeyi planladığı mobilya fuarını hatırlatarak, “Türkiye’den bir ilçenin ABD’de fuar düzenlemesi, ürünlerimizin küresel pazarlara tanıtımı açısından büyük bir başarı. İnegöl ihracatta ABD pazarına yoğunlaştı” değerlendirmesini yaptı.

“Amerika, Türk mobilyası için büyük bir fırsat”

Mobilya sektörünün stratejik önemine dikkat çeken Saloni CEO’su Haluk Özbek de dünya mobilya sektörünün toplam ihracat kapasitesinin 200 milyar doları aştığını söyledi. Özbek, bu alanda Türkiye’nin önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayarak, “Türkiye, dünya mobilya ihracatında ilk 10’da yer alıyor ve toplam ihtiyacın yaklaşık yüzde 2,5’ini karşılıyor. Bu oranı yüzde 5’e çıkarabilirsek ihracatımızı ve istihdamımızı ikiye katlayabiliriz” diye konuştu. Özbek, İnegöl’ün sektördeki önemine dikkati çekerek, İnegöl’ün yıllık 900 milyon dolarlık mobilya ihracatıyla sektöre önemli bir katkı sağladığını belirtti. ABD’nin, yıllık 50 milyar dolarlık mobilya ithalatıyla en büyük pazar olduğunu dile getiren Özbek, Türk mobilyacılarının bu pazara daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi. Özbek, “Türk mobilya sektörü, artık taklit ürünlerden uzaklaşıp özgün tasarımlara yönelmelidir. Eğitimli gençlerimiz ve güçlü tasarım ekiplerimizle Türk emeğini dünyada en iyi şekilde temsil edebiliriz” ifadelerini kullandı.