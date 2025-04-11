İnegöl, mobilya şölenine hazırlanıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Türkiye’nin mobilya başkenti İnegöl’de mobilya şöleni başlıyor. İnegöl Mobilyasının vitrini, şehrin dünyaya açılan kapısı olan MODEF EXPO Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı, 15-19 Nisan tarihlerinde 52’nci kez düzenlenecek. Mobilyada yeni sezonun trendlerini sunacak fuar ile İnegöl Mobilyasının en özel serileri ve özgün tasarımları ilk kez görücüye çıkacak. Tamamı İnegöl’deki üretici firmalardan oluşan 125 markanın yer alacağı fuar ile birlikte aynı zamanda İnegöl’de Mobilya AVM’ler, mobilya mağazaları ve binlerce üretici firma bir şölen havasında misafirlerini ağırlayıp ürünlerini sunacak. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, “Mobilyanın Başkenti İnegöl’de 52. Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı için şehir olarak ilk fuarımızı yaptığımız günkü gibi heyecanlıyız. 1500’lü yıllara dayanan mobilya ve ağaç işçiliği tecrübemizi yarım asırlık fuar tecrübemizle harmanlayarak, İnegöl’ümüzün misafirperverliğini de gelen misafirlerimize yansıtacağımız fuar için hazırız” dedi.

Akıllı mobilyalar sergilenecek

İnegöl’de binlerce firma, girişimciler ve markalar olduğunu hatırlatan Başkan Taban, “Sektör temsilcilerimiz gayretle yeni yeni ürünler oluşturarak bu işin modasını belirliyor. Fuara gelen misafirlerimiz burada yeni modelleri, ergonomik, tasarımsal anlamda öne çıkmış, günümüz şartlarında akıllı mobilya konseptlerini görecekler. Bizler bu alanda uğraş veren, ticaret yapan tüm iş insanlarını, yeni evlenecekleri ve evini yenilemek isteyenleri şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Burada sadece mobilya değil, şehir anlamında da keyifli bir hafta geçireceklerini ifade edebilirim. Şehrimizin turizm alanlarını gezip, gastronomi değerlerini burada deneyimleyebilirler” diye konuştu.