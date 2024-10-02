İnegöl mobilyası dünyaya Miami’den açılacak

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnegöl mobilya ihracatının bugün 823 milyon dolara ulaştığına işaret eden İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ, sektörün son 20 yılda 25 kat büyüdüğünü söyledi. İnegöl mobilyasının dünyaya açılması için adımlar attıklarını belirten Uğurdağ, İTSO olarak TAFEX adlı çatı kuruluş ile tüm sektörleri ve İnegöl Mobilyasını ABD pazarında uluslararası arenaya çıkarmaya hazırlandıklarını duyurdu. Yavuz Uğurdağ, Amerika’nın Miami şehrinde kurulan TAFEX merkezinde fuar, ithalat-ihracat, danışmanlık, pazar araştırması, toplu mağaza, tanıtım, pazarlama, depolama, nakliye, lojistik ve satış organizasyonu çalışmalarından oluşan bütüncül bir hizmet anlayışıyla, İnegöl Mobilyası ve mobilya sektörü başta olmak üzere tüm sektörleri uluslararası arenada temsil edeceklerini aktardı.

Şubat ayında Miami’de fuar planlanıyor

Uğurdağ: “ABD’deki TAFEX şirketinin kuruluşu da gerçekleşti. ABD Pazar büyüklüğünden dolayı sipariş miktarlarının İnegöl’deki firmalarımız tarafından tek başına karşılanamaması hususu, bizim bu pazara girmemiz için önemli bir engeldi. Ancak artık bu engeli ortadan kaldırdık ve ABD’de büyük müşterilerle büyük işleri görüşüyoruz. Kurulan yapılanma ile ilk 2 yılda en az 100 milyon dolar ihracat hedefliyoruz. Amerika, 3,2 trilyon dolarlık yıllık ithalatının yalnızca %0,52’sini Türkiye’den yapıyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde Amerika’ya en az 3 milyar dolar ihracat yaparak TAFEX’i Türkiye’nin en çok ihracat yapan firmalarından biri haline getirecek ve İnegöl’ümüzün adını hak ettiği yerlere hep beraber taşıyacağız. TAFEX projesiyle ABD’ye yeni bir pazarın kapılarını açıyor, uluslararası ticaretin merkezine İnegöl’ün adını altın harflerle yazdırıyoruz” dedi.

Uğurdağ, Amerika’da düzenledikleri fuarların ikincisini 2025 yılı şubat ayında Miami’de yapacaklarını da iletti.