İnegöl'de markalaşamayan mobilyacılar risk altında

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Mobilya endüstrisinin üretim üslerinden İnegöl’de son bir yıl içinde 15’i aşkın mobilya firması ve şahıs şirketi konkordato sürecini başlattı. Bu yılbaşında da iki firmanın iflasına karar verildi. Sektör temsilcileri yaşanan süreci markalaşamama, ölçek sorunu, finansa erişimin zorluğu, yatırımların yanlış yerlere kanalize edilmesi gibi nedenlere bağlıyor. 22 – 27 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 50’nci Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’na hazırlanan İnegöl’de mobilya sektörü 2022 yılında yaptığı 716 milyon dolarlık ihracatla ilçenin ihracatından yüzde 51 pay alarak dış ticarete önemli katkı sağladı. İlçede Saloni, Weltew, Çilek, Ndesign gibi dünya markası olmuş mobilya üreticileri de bulunuyor. Bir yanda sağlanan başarı diğer yanda gelen konkordato haberleri ise sektörün bir yol ayrımında olduğunu ve geleceğinin yeniden şekillendirilmesi gerekliliğine yönelik tartışmaları da gündeme getirdi.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, sektörden kazanç sağlayan bazı üreticilerin kendi işlerini geliştirmek yerine farklı sektörlere yönelerek uzman olmadıkları alanlarda yatırımlarını çeşitlendirme yoluna gittiğini, bunun da iflas ve konkordatolara neden olduğunu söyledi. Balcı, üreticilerin markalaşma ve satış pazarlama çalışmalarına odaklanarak yatırımlarını bu yönde şekillendirmesi gerektiğine işaret ederek, üreticilere mobilyadan kazandıklarını yine mobilya sektörüne yatırması çağrısında bulundu.

“İnegöl, ucuz ve kalitesiz ürünlerle ilerleyemez”

İnegöl mobilya endüstrisinin mevcut ekonomik koşullara uyum sağlayabilmesi ve gelişimi için önerilerde bulunan Saloni Mobilya CEO’su Haluk Özbek de, öncelikle finansal durum, personel yapısı ve sayısı, toplam üretim kapasitesi, iç-dış pazar payı ve satış rakamları, imaj-itibar ölçümü gibi mevcut durum analizlerinin yapılması gerektiğine dikkati çekti. Mobilyacıların bu ölçümlere göre güçlü ve zayıf yanlarını belirleyerek yeni aksiyon planı oluşturması gerektiğine işaret eden Özbek, ayrıca küçük ölçekli yüzlerce işletmeden oluşan yapının çatı markası olan “İnegöl Mobilyası” markasının en doğru şekilde yönetilmesi gerektiğini aktardı.

Haluk Özbek, “Bu sektöre STK’larımızın yanında kamu ve yerel idarenin daha fazla kaynak ve zaman ayırması, daha fazla önemsemesi önemli. Yüzde 95’inin tek başına marka olması gerekmeyen ve de mümkün olmayan üreticilerimizin kaliteli ortak hareket etme kabiliyetini kazanması ve hızla geliştirmesi çok önemli. İnegöl mobilyacılığı ucuz ve kalitesiz ürünlerle para kazanamaz, ilerleyemez ve gerek yurtiçi gerekse yurtdışı rakipleriyle rekabet edemez. Değerli ve kaliteli ürün yapmak, nitelikli ortak hareket etmek dışında şansımız yok. Önümüzdeki 5 yıl için ihracat hedefli hareket etmek, sanayimizi topyekûn ihracata yönlendirmek önemli olacak” dedi. Sektörün bir fuar alanında da acil ihtiyaç duyduğuna işaret eden Özbek, ucuz finansa erişimin de en önemli sorunlardan biri olduğunu kaydetti. Haluk Özbek, “Üreticilerimiz sermayelerini pahalı sanayi arsalarına ve fabrika inşaatlarına harcamamalı, harcatılmamalı. Üreticilerimiz bu yatırımları minimum 10 yıllık ödeme planıyla, dış kaynakla ya da devlet desteği ile yapmalı” değerlendirmesini yaptı.

İlçe sınırını aşan dünya markaları da var

Çilek Mobilya, 2015'te mobilya sektöründeki ilk AR-GE merkezini, 2017'de ise tasarım merkezini kurarak, alanında iki merkezi bir arada bulunduran ilk firma olma özelliğine sahip oldu. Üretim çalışmalarını sürdüren Çilek Mobilya, 50'den fazla ülkede 500'ün üzerinde satış noktasında çocukların hayallerini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu yıl yüzde 80’in üzerinde büyüme hedefleyen Weltew Mobilya da yurt içinde 140, yurt dışında ise 76 mağazaya ulaştı. Corner alanlarıyla yurt dışında 200’ü aşkın noktada ürünleri satılan Weltew, mevcut tesislerinde ayda 2 bin 500 takım panel mobilya, 2 bin 500 adet yatak, 2 bin 300 takım oturma grubu ve bin 700 takım baza üretim kapasitesine sahip.

İnegöl’de alanlarında uzman firmalarla ortaklık kurarak üretim alanını genişleten ve ölçek sorununu bu sayede aşan Saloni, kurduğu ekosistemle KOBİ’lerin de üretimlerinde sürdürülebilirliğe ulaşabilmelerini sağladı. İnegöl’de 7 fabrikada 60 bin metrekarede üretim yapar hale gelen Saloni, enerjisini ihracat ve markalaşmaya kanalize etti.

Türkiye’nin 47 şehrindeki 121 mağazasıyla tüketicilerine hizmet veren Ndesign da 6 kıtadaki 80 ülkeye yayılan ihracat ağıyla Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunuyor.