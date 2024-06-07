İnegöllü mobilyacıların yeni başkanı Uğurtan Turgut oldu

EKONOMİ (BURSA) – İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) toplantı salonunda yapılan toplantıda İMOS’un yeni başkanı seçildi. Tek liste ile gidilen seçimde Uğurtan Turgut derneğin yeni başkanı oldu. Toplantıya Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili ve MOSFED Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Mobilya ve Marangozlar Odası Başkanı Özcan Ayhan, İnegöl MÜSİAD Şube Başkanı Bahri Sinan Yazaroğlu ile İMOS’un önceki başkanları katıldı. seçimin ardından bir açıklama yapan yeni başkan Turgut, genç ve enerjik bir yönetim ekibi olarak şehre olan borçlarını ödemek istediklerini ve bayrağı daha ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Uğurtan Turgut’un başkanlığında oluşan yeni İMOS yönetiminde Murat Yağcı, Tayfun Fergana, Tevfik Samet Yılmaz, Sedat Sevinç, Muhammet Çelik, Murat Yıldız, Gökhan Kuzu, N. Baran Yalçın, Müjdat Dağtekin, Samet Özdemir, Bahtiyar Kaya, Bahadır Usluer ile Melih Menderes yer aldı.