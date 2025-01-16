Konfor Mobilya yeni koleksiyonunu IIFF’de tanıtacak

İZMİR / EKONOMİ

Konfor Mobilya, yeni koleksiyonlarını 21-25 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Mobilya Fuarı’nda (IIFF) ilk kez görücüye çıkaracak. Firma, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ve İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek fuarda 800 metrekarelik standıyla yer alacak.

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Mos Fuarcılık A.Ş. iş birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) desteği ile düzenlenen IIFF, geçtiğimiz yıl binin üzerinde katılımcısı ile 5 kıtadaki 152 ülkeden 25 bin 364'ü yabancı olmak üzere toplam 144 bin 196 ziyaretçi ağırlamıştı. Bu yıl yine Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi ve İFM İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek IIFF’in ulusal ve uluslararası katılım ve ziyaretçilerden yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

IIFF’nin Avrupa’nın katılımcı ve ziyaretçi sayısı en yüksek fuarlarından biri olduğunu söyleyen Konfor Grup İcra Kurulu Üyesi Akın Can, “2025 koleksiyonumuz ile global trendleri yansıtan, yenilikçi tasarımı ve üstün kalite anlayışını bir araya getirdik. ‘Kendini Konfor’a Bırak’ mottosu ile tüm sektör profesyonellerini ve tüketicileri standımıza bekliyoruz. IIFF, mobilya sektörünün global trendlerini belirleyen en önemli platformlardan biri. Eşsiz ve yenilikçi koleksiyonlarımızla fuarda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. IIFF, bu yıl da, sektörümüzün dünyaya açılan en önemli kapılarından biri olmaya devam edecek. Biz de fuarda ülkemizi ve sektörümüzü en iyi şekilde temsil ederken yepyeni koleksiyonlarımız ve marka gücümüzle yatırımcı adaylarımıza cazip fırsatlar sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü faaliyete başladı

1978 yılından bu yana mobilya sektöründe yenilikçi çözümler sunduklarını anlatan Akın Can, “İzmir Kemalpaşa’da açtığımız Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü ile sektördeki öncülüğümüzü bir adım daha ileri taşıyoruz. 163 bin metrekarelik devasa bir alanda kurulan bu entegre tesis, Türkiye’nin en büyük mobilya üretim ve yaşam kampüsü olma özelliğini taşıyor. Konfor Park, yapay zekâ ve robotik teknolojilerin kullanıldığı modern üretim süreçleri ile öne çıkıyor. Tasarım merkezinin Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylandığı bu kampüste, malzeme seçiminden üretime kadar tüm aşamalarda doğaya ve insana saygı ilkesi gözetiliyor” dedi.

Yenilikçi yaklaşımları sayesinde hem lokal hem de uluslararası pazarlarda sürdürülebilir tasarım ve üretim anlayışını benimsediklerini dile getiren Can, “Konfor Park Üretim ve Yaşam Kampüsü, sadece bir üretim tesisi olmaktan öte, topluma değer katmayı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı sunmayı hedefleyen bir vizyonla inşa edildi. Kampüste yürüttüğümüz Kadın Gücüyle Konforlu Yarınlara Projesi, toplumsal sürdürülebilirlik alanındaki öncülüğümüzü pekiştiriyor. Bu proje, özellikle kadınların eğitim almaları ve ekonomik olarak güçlenmeleri için çeşitli eğitim programları ve istihdam stratejileri sunuyor. Akdeniz tarzı konforlu yaşamı üç kıtaya yayarak, güzel yaşamayı seven insanların evlerine konfor katmayı amacıyla 32 ülkede, 34 farklı mağaza ile uluslararası arenada da adımızdan söz ettiriyoruz” diye konuştu.