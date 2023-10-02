Mobilya sektörü İnegöl’de buluştu

Esra Özarfat

Bursa - İnegöl mobilyasının ihracat potansiyelinin artırılmasını hedefleyen MODEF EXPO fuarı İnegöl’de başladı. Bu yıl 49’uncusu düzenlenen fuar 7 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. MODEF’in açılışına Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, MODEF ve İnegöl TSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, bürokratlar ile sektör temsilcileri katıldı. Açılışta konuşan MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ, 90 ülkeden yabancı misafir ağırladıklarını, İnegöl’ün Türkiye mobilya ihracatının yüzde 20’sini karşılayan önemli bir büyüklüğe sahip olduğunu vurguladı. İnegöl’ün ekonomik büyüklük açısından 8 milyar dolara ulaştığını belirten Uğurdağ, 1.4 milyar dolar ihracat yapan İnegöl’ün 1 milyar dolar ihracat fazlası verdiğine işaret etti. MODEF Fuarcılık çatısı altında yurt dışında da fuar organizasyonları düzenlemeye başlayacaklarını kaydeden Yavuz Uğurdağ, “Bu yıl Aralık ayında Hindistan, 2024 Şubat ayında Amerika'da fuarlarımızı gerçekleştireceğiz. Ardından Dubai'de fuar planlıyoruz. Bununla birlikte Rusya pazarı ve Afrika pazarına çok ciddi yatırımlar yapacağız” dedi. İhracatçıların önünü açmak için iş gezileri için vize işlemlerini İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde yapmaya başlayacaklarını açıklayan Uğurdağ, Türk Havayolları ile yaptıkları anlaşma kapsamında da ihracatçıların çeşitli indirimlerden yararlanacaklarını duyurdu.

Törende konuşan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş da yılda 2 defa uluslararası mobilya fuarları düzenlenen İnegöl’de bir marka değeri oluştuğuna işaret etti. 110’dan fazla ülkeden 2 bin civarında yabancı alım heyetinin ziyaret edeceği fuarın önemine vurgu yapan Vali Demirtaş, “İnegöl’de özel sektördeki toplam iş gücünün yüzde 37’lik bir kısmı istihdam eden sektörü yan sanayisi ve sektöre bağlı diğer iş kollarını oluşturmaktadır. Bu vesileyle modern tasarımları ve kalitesiyle adından söz ettiren bu fuarın kendimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bugün görüştüğüm firmalarda en beğendiğim husus “Ne kadar ihracat yapıyorsunuz” sorusuna 30 milyon dolardan daha aşağı konuşan hiçbir firmaya şahit olmadım. Bu da ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu sektörde katkısı olan çok arkadaşlarımız var” ifadelerini kullandı.