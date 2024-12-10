Mobilya sektörünün hedefi ihracatı 20 milyar dolara çıkarmak

ALİ ŞAHİN/BURSA

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) tarafından üyelerine yönelik olarak gerçekleştirilen stratejik değerlendirme toplantısı Uludağ’daki Swiss Otel’de tamamlandı. Türkiye’nin önemli mobilya üreticilerinin bir araya geldiği organizasyonda konuşan MOSDER Başkanı Davut Karaçak, Türk mobilya sektörünü dünyaya tanıtmak ve güçlendirmek amacıyla 2003 yılında kurulan derneğin, sektörün önde gelen firmalarını bir çatı altında topladığını belirtti. Dernek bünyesindeki üyelerin, Türkiye genelinde 100 bin çalışanla 2,5 milyon metrekare kapalı alanda üretim yaptığını ifade eden Karaçak, sektörün tasarım odaklı bir anlayışla dünya pazarlarında rekabet gücünü artırdığını vurguladı.

Türkiye’nin mobilya ihracatında son 20 yılda önemli bir büyüme kaydettiğini, yıllık 12 milyar dolarlık üretim ve 5,5 milyar dolarlık ihracat rakamlarına ulaşıldığını söyleyen Karaçak, ihracat hedeflerini büyüterek önce 10, ardından da 20 milyar dolarlık rakama ulaşmayı planladıklarını belirtti. Karaçak yerli ve milli üretim altyapısının da bu hedeflere ulaşmada kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Sektörün küresel çapta bir marka olma yolunda ilerlediğini dile getiren Karaçak, İstanbul Mobilya Fuarı’nın bu süreçte büyük bir fırsat sunduğunu ve Türkiye’nin mobilya sektöründeki global konumunu daha da güçlendireceğine inandığını söyledi.

“Sürdürülebilirlik standartlarına uyum şart”

Organizasyonda mobilya sektörünün yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularına odaklanması gerektiğini vurgulayan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, ahşap kullanımının doğaya zarar vermediğini, tam aksine karbon emisyonunu azaltarak pozitif bir katkı sağladığını belirtti. Gelecekte ahşap kullanımının daha da artacağını söyleyen Güleç, bu anlayışın kamuoyuna ve politika yapıcılara iyi anlatılması gerektiğini ifade etti. Yeşil ekonomi ile ilgili araştırma ve farkındalık çalışmaları yaptıklarını, ancak sektör temsilcilerinin katılımının yeterli olmadığını belirten Güleç, sektörün bu konuda daha aktif olması gerektiğini dile getirdi. Güleç, Türkiye’nin mobilya ihracatında Avrupa’nın %51’lik bir paya sahip olduğunu, ancak küresel rekabet gücünü artırmak için sürdürülebilirlik standartlarına uyumun şart olduğunu söyledi.

Çevresel sorunlara dikkat çekerek, gelişmiş ülkelerin üretim ve tüketim süreçlerindeki israfın sürdürülebilirlik sorununu büyüttüğünü ifade eden Güleç, Türkiye mobilya sektörünün bu dönüşüme adapte olarak kalite belgeleriyle uluslararası pazarlarda güçlü bir şekilde yer alması gerektiğini belirtti. Güleç konuşmasını, sektörün dönüşüm sürecine katkı sunma çağrısıyla tamamladı.

“Sektörü desteklemeye devam edeceğiz”

Türk mobilya sektörünün kalite, tasarım ve ihracat başarısıyla dünya pazarlarında önemli bir yer edindiğini vurgulayan TC. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da sektörün son 20 yılda büyük bir ihracat artışı sağladığını, 2003 yılında 456 milyon dolar olan ihracatın bugün 5 milyar dolar seviyelerine ulaştığını belirtti. Türk mobilya sektörünün dünya genelinde ilk 10 ihracatçı arasında yer aldığını ifade eden Kılıçkaya, Ticaret Bakanlığı’nın ihracatın sürdürülebilirliğini sağlamak için sektöre destek verdiğini söyledi. Kılıçkaya Yeşil mutabakata uyum, sürdürülebilirlik politikaları ve yeni pazarlara açılım konularında çalışmalar yürüttüklerini belirtirken Amerika başta olmak üzere birçok yeni pazara odaklandıklarını ve ihracatçılara sağlanan teşviklerle sektörün büyümesini desteklediklerini dile getirdi. İhracatçılara yönelik eğitim faaliyetlerinin artırıldığını ve “İhracat Akademisi” gibi projelerle sektöre yeni insan kaynağı kazandırmayı hedeflediklerini söyleyen Kılıçkaya, 2023 yılında Türkiye’nin genel ihracatının 255,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını ve 2024 yılında bu rakamı daha da artırmayı hedeflediklerini belirterek, sektörü desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

“Konut satışı iç talebi destekleyebilir”

Katılımcılara mobilya sektöründeki ekonomik görünüm hakkında bir sunum yapan Ekonomist Dr. Bader Arslan sektör ile ilgili güncel verileri paylaşırken, “Türkiye’nin son dönemde sanayisinde bir küçülme yaşanıyor. Bu durum mobilya sektörüne de benzer biçimde yansıdı. Kovid’den sonraki en düşük kapasite kullanım oranı gerçekleşti. 2025’in ilk yarısında ise ihracat ve ithalatın yanı sıra iç talep büyümesinde de bir yavaşlama beklentisi var. Ancak son 4 ayda konut piyasasındaki sıfır konut satışında yaşanan artış iç pazar talebini artırmak adına olumlu etki yapabilir” dedi.

Programda ayrıca Marka Algı Yönetim Uzmanı Ömer Şengüler de “Mobilya sektöründe bir dünya markası olmak” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Ekonomide 2025 beklentileri konuşuldu

Organizasyonun ikinci yarısında ise iki panel düzenlendi. Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk panelde Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ve Ekonomi Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz 2025 yılına ilişkin ekonomideki beklentiler üzerine konuştu.

“MOSDER Üyeleri Beklentileri ve Tecrübe Paylaşımı” başlıklı ikinci panelin ardından MOSDER’e yeni üye olan firmalara plaket takdim edildi. Organizasyon pasta kesimi ve akşam yemeği ile sona erdi.