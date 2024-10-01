Mobilya sektörünün kalbi İnegöl’de atıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA – Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden Bursa'nın İnegöl ilçesinde 51’ncisi düzenlenen “Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı” (MODEF EXPO 2024) düzenlenen törenle, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Açılışa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, milletvekilleri, mobilya sektörü temsilcileri ile dernek başkanları katıldı.

Fuar açılışında konuşan MODEF Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Ticaretin, sanayinin, üretimin, ihracatın merkezindesiniz. Mobilyanın başkentindesiniz. İnegöl’ümüz 1.8 milyar dolar ekonomik büyüklük, 1.5 milyar dolar ihracat, 1.2 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla Türkiye’ye ve dünyaya örnek olmuş bir ilçemiz, bir sanayi şehrimiz. Bu bağlamda tabi yıllardan beri bu rakamlara ulaşmak adına yatırım yapan, risk alan, cesaret gösteren tüm esnaflarımıza, ticaret erbabımıza ve sanayicimize ben teşekkür etmek istiyorum. Bu rakamların oluşmasında en önemli katkıyı yüzde 56’lık dilimle mobilya sektörü vermekte ve onun akabinde de İnegöl ekonomimizi, tekstil sektörümüz, metal sektörümüz ve tarım sektörümüz desteklemekte. Bir rakam vereceğim, 2004 yılında mobilya ihracatı 24 milyon dolardı. 20 sene sonra İnegöl’ümüzün mobilya ihracatı 823 milyon dolara ulaşarak 25 kat bir büyüme gerçekleştirdi. Tabi bu büyümenin en önemli etkenlerinden birisi yerel yönetimlerle, genel yönetimlerle birlikte sanayicimizin yapmış olduğu yatırımlar ve bu tür fuar organizasyonları bu rakamların büyümesinde çok önemli katkı sağlamaktadır.

Yıllardan beri bu sektör dünyanın birçok ülkesinde Asya’da, Avrupa’da, Amerika’da, Afrika’da, fuar organizasyonları gerçekleştirerek başta İnegöl mobilya sektörünü ve genellikle Türkiye mobilyasını dünyaya tanıtmıştır. İhracata yönelik düzenlediğimiz bu fuarda tüm firmalarımıza önemli bir gelişmenin de müjdesini vermek istiyorum. Tafex projesi ile Amerika Birleşik Devletlerinde yeni bir pazarın kapılarını açıyor, ihracatın ve uluslararası ticaretin merkezine İnegöl’ümüzün adını altın harflerle yazdırıyoruz. Tafex tüm sektörlerdeki firmalarımızın ABD pazarına ihracat yapmalarını bu pazarda yeni müşterilerin kazanımlarını sağlamak için İnegöl Ticaret ve Sanayi odası tarafından yürütülen bir projedir” dedi.

“Enflasyon, üretim ve ihracatla çözülür”

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç de mobilya sektörünün üretime ve istihdama büyük katkı sağladığına dikkati çekti. Türkiye mobilya sektörünün Türkiye’nin büyümesinden yüzde 25 daha fazla büyüdüğünü belirten Güleç, “Bugün 200 ülkeye ihracat yapıyoruz. 20 yıl önce dünyanın 30’uncu sıralarındaydık, şu an yedinci sıradayız” diye konuştu. Sanayi üretimindeki düşüşe de işaret eden Ahmet Güleç, “Hiçbir ülke milli geliri 25 bin dolara gelmeden hizmet sektörü önüne geçmemeli. Enflasyon üretimle, ihracatla çözülür. Rekabetçi değiliz. Çok pahalı olmaya başladık. Bunun dönemsel olduğunu biliyoruz” değerlendirmesini yaptı. Güleç, kredi kartlarına taksit imkanının da artırılması gerektiğini ifade etti.

Törende konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise sürdürülebilirlik kavramına işaret ederek, bir kentin coğrafyasında tutunabilmesi için tarihi miras, coğrafi zenginlik ve yerel kabiliyetlerini ön plana çıkarması gerektiğini dile getirdi. Burkay, ihracatta sağlanan başarının da sürdürülebilir kılınması gerektiğini aktardı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni fuar alanı için çalışmalar yürütüleceğini dile getirdi. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mobilya sektörünün İnegöl’de köklü bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Taban şöyle konuştu: “İnegöl’ümüzde mobilyayı da, tarımı da, turizmi de, ticareti de bundan sonrasında da daha güçlü konuşmaya devam edeceğiz.”