MODEF Expo yarın kapılarını açıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - İnegöl Mobilya sanayisinin en köklü ve en önemli organizasyonu konumunda olan MODEF Expo fuarı yarın kapılarını açıyor. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Fuarcılık Yönetim Kurulu başkanı Yavuz Uğurdağ fuarın yeni bir enerji ile sektöre bundan önce olduğu gibi yeniden bir hareket katacağını belirtti. Başkan Uğurdağ “Bildiğiniz gibi MODEF fuar alanımızda uzun yıllardır sabit kalan stantlarımızı yıktık. Yerleşim üzerinde daha önce elimizde olan notlara göre bazı güncellemeler yaptık, daha gezilebilir bir fuar alanı krokisi çıkardık ve yeni yer satışlarını bu kroki üzerinden tamamladık. Bunun dışında yaklaşık 10 milyon liralık bir yatırımla elektrik hatlarımızı, kamera sistemimizi ve diğer alt yapı eksikliklerimizi tamamladık. Şu an oluşturduğumuz alt yapı ülkemizin tüm büyük fuar alanlarında kullanılan alt yapıdır. 3 adımlı yenilme çalışmalarımızı bu şekilde noktalamış olduk” dedi.

“2 bine yakın yabancı misafir bekliyoruz”

Fuarda 51’i yeni katılımcı 138 firmanın stant açacağını belirten Uğurdağ, “İnegöl’de bugün ciddi ihracat ve yurt içi cirolarına ulaşan pek çok firmamızın geçmişinde fuarımızın büyük katkıları olmuştur. Fuara katılsın ya da katılmasın fuar haftası oluşan ticari atmosfer tüm İnegöl’e yansır ve bundan hem fuar katılımcılarımız hem mobilya AVM’lerinde mağazası olan firmalarımız hem de münferit mağaza sahibi sanayici arkadaşlarımız pozitif anlamda etkilenir” diye konuştu. İnegöl’ün ihracat pazarlarını çeşitlendirmek ve mevcut pazarlarındaki payını büyütmek için her fuarda olduğu gibi bu fuarda da alım heyeti çalışmalarının yapıldığını belirten Başkan Yavuz Uğurdağ “Amacımız ihracat pazarlarımızdaki çeşitliliği arttırmak ve bulunduğumuz pazarlarda gücümüzü arttırmak. Bu kapsamda fuarımızda Baltık ülkelerinden, İskandinav ülkelerinden, Meksika’dan yeni misafirlerimiz olacak, bunun dışında mevcut pazarlarımızdan da misafirlerimiz olacak. Fuara 2.000’e yakın yabancı misafir bekliyoruz” dedi.