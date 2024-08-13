MOSFED Başkanı Ahmet Güleç: Mobilyada ihracatın değerini ancak tasarımla artırabiliriz

MERVE YİĞİTCAN – İSTANBUL

Bu yılın ilk yedi ayında 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren mobilya sektörü, ihracatta katma değeri ‘tasarım’ ile artıracak. Sektör geçen yıl 4,6 milyar dolarlık ihracata imza atarken, bu yılki 6 milyar dolarlık hedefine tasarımla ulaşmayı hedefliyor. Bu kapsamda Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından organize edilen ve Türkiye’nin ilk tasarım odaklı fuarı olma özelliğini taşıyan Furnishings & Design Istanbul (FDI) etkinliği 19-21 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Türkiye mobilya sektörünün son 20 yıl içinde büyük bir dönüşüm yaşadığına dikkat çeken MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, “45 bin üreticinin 20 bini ihracat yapıyor. Sektörümüz, son 20 yılda ihracat yapan, dış ticaret fazlası veren, ülke ekonomisine ciddi katkı sunan bir endüstri haline geldi. Sahip olduğumuz üretim gücü ve pazarlama faaliyetleri ile dünyanın 7. büyük mobilya ihracatçısı durumuna geldik” diye konuştu.

“Tasarımı merkeze almalıyız”

Bu başarı hikayesinin güçlenerek devam etmesi gerektiğine işaret eden Güleç, şöyle devam etti: “Bu da ancak endüstrinin merkezine ‘tasarımı’ yerleştirmekle mümkün olabilir. Ancak özgün tasarımlarımızın zayıf kalması hızımızı kesiyor. Durum böyle iken, tasarımcı ile üreticiyi bir araya getiren, verimli buluşmalara ve deneyimlere olanak tanıyan bir organizasyona, özgün tasarımların önemini ortaya koyan, ‘sıradan olmaktan çıkmanın’ etkili yöntemlerini görünür kılan bir sergileme alanına ihtiyaç vardı. FDI, markalara tasarım odaklı güçlü bir sıçrama noktası oluşturmak için dizayn edildi.”

“Sadece fiyatla dünyada öne çıkamayız”

Türkiye’nin mobilyada kilogram başına ihracat fiyatının ortalama 3,5 dolar olduğuna işaret eden Güleç, hedeflerinin bunu 7 dolara çıkarmak olduğunu kaydetti. Güleç, “7 dolara çıktığımızda zaten gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmış olacağız. Türkiye’nin tasarımla büyümesi gerekiyor, şu anda hak ettiğimiz yerde değiliz. Elimizi çabuk tutmazsak, tasarıma önem vermezsek, rakiplerimizle uçurumu artıracağız. Bu nedenle kayıtlı tasarımcı ile mobilya firmasının ilk projesine devletin vereceği destek çok önemli” ifadelerini kullandı.

Ekonomide son dönemde yaşanan finansal sorunların dönemsel olduğuna inandıklarını kaydeden Güleç, “Sektörde 2021’den itibaren yatay bir durum var. İhracatımız 5 milyar dolar seviyelerine geldi ve durduk. Bunda dünya konjonktürü de bir etken oldu. Ancak bunu tasarımla aşacağımızı düşünüyorum. Sadece fiyatla öne çıkmaya çalışırsak başaramayız” diye konuştu.

"İstanbul’u bir tasarım merkezi yapabiliriz"

FDI, mobilyadan aydınlatmaya, ev tekstilinden zemin kaplamasına ve aksesuara kadar geniş bir yelpazede özgün ve yenilikçi tasarımlar ortaya koyan her ölçekten markaya ev sahipliği yapacak. Fuar, sürdürülebilirlik vizyonuyla da dikkatleri üzerine çekecek. Kullanılan tüm stantlar ve malzemeler, fuarın ardından geri dönüşüm işleminden geçirilerek okullara yönelik farklı malzemelere dönüştürülecek. Fuarın sürdürülebilirlikten inovasyona kadar farklı alanlara odaklandığının altını çizen Ahmet Güleç, şöyle konuştu: “FDI ile ‘tasarımı’ endüstrinin kalbine yerleştirerek evlerde, iş yerlerinde, açık, kapalı bütün kamusal alanlarda kaliteli bir stil ve duruş yaratmak istiyoruz. Hedefimiz mobilya başta olmak üzere dekorasyon ekosisteminin özgün bir görünüme kavuşmasını sağlamak, dünyanın ilgiyle takip ettiği bir etkinlik haline dönüştürmektir. İstanbul’u bir tasarım merkezi haline getirebiliriz. Türkiye’yi de dünya tasarım alanında marka yapabiliriz.”