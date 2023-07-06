Supel Concept mobilyada İtalyan estetiğini Türkiye ile buluşturuyor

Supel Concept, ilk showroomunu Skyland HOM Dekorasyon Merkezi’nde açtı. İç ve dış mekan mobilya koleksiyonları ile aksesuar, aydınlatma, perde gibi tamamlayıcı tüm dekorasyon ürünleri Supel Concept’in Skyland HOM’da hizmete sunulan 800 metrekarelik showroomunda beğenilere sunuluyor.

İtalyan Meroni Colzani, Misura Emme, Riva 1920 ve Frigerio Salotti markalarının yanı sıra yine İtalya’dan Elica, Rebirth ve Nuoveforme aksesuar firmalarının Türkiye distribütörü olan Supel Concept, Türkiye pazarında mobilya perakendeciliğinin yanında kurumsal projelerde de iddiasını ortaya koymaya hazırlanıyor.

Supel Concept, profesyonel ekibiyle Türkiye’de olduğu kadar yurt dışında da projelere çözüm ortağı oluyor. Mobilya ve mimari alanda sektör tecrübesiyle bu yılın başında kurulan Supel Concept, yakın gelecekte iki yeni showroom daha açmayı planlıyor.