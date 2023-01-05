Muğla ve Yozgat’ta mesleki eğitimin önemi anlatıldı

Murat KÜÇÜK

Geçtiğimiz haftalarda, GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) tarafından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ‘Genç Girişimciler Buluşması’nda ve ORAN (Orta Anadolu Kalkınma Ajansı) tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi’nde gerçekleştirilen ‘Bozok Kariyer Fest’te üniversiteli gençlerle bir araya gelen Türkiye’nin en önemli simülatör ve robotik teknoloji şirketlerinden SANLAB’ın Kurucu Ortağı Salih Kükrek, verdiği konferanslarla başarı hikayelerini gençlerle paylaşıyor. Devlet tarafından Silikon Vadisi'ne gönderilen ilk teknoloji girişimcisi olan Salih Kükrek, kalkınma ajanslarının genç istihdamı teması kapsamında düzenlediği etkinliklerde SANLAB’ın ülkemiz ve gençler adına yaptığı girişimlerden bahsederek gençlere ilham verdi. Ülkemize yeni değerler katmak adına atılacak adımların en önemlisinin eğitimde dijital dönüşüm girişimi olduğunun altını çizen Kükrek, hem teknolojiye hem de gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

SANLAB, mesleki eğitimde dijital dönemin öncüsü oldu

Türkiye’nin 55 ilinde 200’den fazla noktada eğitimde dijital dönüşümü başlatan SANLAB, geliştirdiği yeni nesil öğrenme teknolojileri ile gençlerin kısa sürelerde meslek sahibi olmasında büyük rol üstleniyor. Şirket geliştirdiği teknolojiler ile bugünün ve geleceğin meslek alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine imkân sağlıyor ve genç istihdamını destekliyor. Yapılan projeler ile binlerce öğretmen ve on binlerce öğrenciye eğitim, bilim, teknoloji ve girişimcilik alanlarında farkındalık kazandırılıyor.