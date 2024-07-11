Alman devi, üretimini Türkiye’ye kaydırmaya karar verdi

Almanya merkezli otomobil parça üreticisi ZF Friedrichshafen dünya çapında otomobil ve ticari araçlar için aktarma organları ve şasi teknolojisi tedarikçisi konumunda yer alıyor.

Ekonomik maliyetler sebebiyle üretimini Türkiye’ye taşıyor

Gelecek yıl 110. yılını kutlayacak olan ve 31 ülkede çok sayıda lokasyonu bulunan şirket, AB bürokrasinin yanı sıra yüksek ekonomik maliyetler sebebiyle üretimini Almanya’dan Türkiye’ye üretimi taşımayı planladığı aktarıldı. Ayrıca Almanya’da 54 bin çalışanı bulunan şirketin 12 bin çalışanı tasarruf tedbirleri kapsamında işini kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu bildirildi.

Geleneksel şanzıman üreticisi, elektrikle çalışan araçlarda şanzımanın daha az kullanılması nedeniyle pek çok yatırımı da beklemeye aldı. Bunun yanı sıra AB bürokrasisi de dev şirketi üretim alanını kaydırma planın da önemli bir etkenin başı olarak dikkat çekiyor.

AB bürokrasisinden ve artan maliyetlerden kaçmayı planlıyor

Tasarruf etmenin yollarını araştıran köklü şirket, üretimi kaydırarak AB bürokrasisinden ve artan maliyetlerden kaçınmayı planlıyor. ZF Friedrichshafen’in Türkiye’de üç şubesinin olması, ucuz ve görece Avrupa kıtasına yakınlığı ve AB mevzuatına tabi olmaması Türkiye’ye yatırımı cazip kılıyor.