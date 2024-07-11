Düzce TSO’da sürdürülebilirlik eğitimi
Düzce TSO üyesi 22 firma sürdürülebilirlik konularından eğitim aldı.
NBE Düzce
Düzce Otomotiv Sektörü Atılım Kümesi Ur-Ge Projesi Eğitim Hizmeti Faaliyeti kapsamında ilk eğitim olan AB Yeşil Mutabakatı, Sürdürülebilirlik, Karbon-Su Ayak İzi Eğitimleri gerçekleştirildi.
Projeye dahil olan 22 Düzce TSO Üyesi Firma temsilcisinin yer aldığı eğitimlerde danışman firma tarafından AB Sürdürülebilirlik temaları, Karbon Ayak İzi kriterleri ve uyulması gereken kritik konular, Su Ayak İzi konuları ele alındı. Firmaların üretimlerinde ayak izi ölçümlemeleri konusunda atmaları gereken adımların da gündeme alındığı eğitim sonunda firmalardan olumlu geri dönüşler alındı.
Düzce Otomotiv Sektörü Atılım Kümesi Ur-Ge Projesi kapsamındaki diğer faaliyetlere önümüzdeki günlerde devam edilecek.