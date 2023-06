Amfibi hizmet aracı YETX’in üretim üssü Gemlik oldu

Takip Et

Esra Özarfat / BURSA

Orso Off Road Solutions ve Quadro International işbirliği ile Orso tarafından YETX marka UTV üretiminin yapıldığı Gemlik Serbest Bölgesi’ndeki tesiste üretim resmen başladı. Orso Off Road Solutions Türkiye Genel Müdürü Erman Ersöz; coğrafyası, gelişmiş endüstrisi ve pazarlara yakınlığı nedeniyle Türkiye’yi bir üretim üssü olarak seçtiklerini ve SHERP teknolojisi ile Ukrayna’da geliştirilen çok amaçlı özel arazi aracının Gemlik’te üretilerek YETX markasıyla pazara sunulacağını söyledi. Gemlik Serbest Bölge’de 4 bin metrekarelik tesiste üretime başladıklarını, ayda 20 araç üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Ersöz, hedeflerinin 5 yıl içinde yılda bin araç üretme kapasitesine ulaşmak olduğunu vurguladı. Erman Ersöz, “Türk şirketi ORSO olarak, Ukraynalı Quadro International firması işbirliği ile SHERP teknolojilerini kullanarak YETX arazi araçlarının üretimine başladık. Şu an için İşbirliğinin ilk aşaması, YETX arazi araçlarının büyük ölçekli bir montaj operasyonudur ve ORSO'nun stratejik hedeflerinden birisi, ürünün yerlileştirilmesi olacaktır. Kısa zamanda yüzde 70 yerlilik oranına gelmeyi değerli tedarikçilerimizle hedeflemekteyiz. Aracımız tam bir mühendislik harikası. Dünyada 103 patente sahip. Aracımız 35 derece eğime, 1 metre kadar yüksekliğe çıkabilmektedir. Lastiğimiz kısa süre içerisinde inip şişerek farklı arazi koşullarında hareket kabiliyeti sağlamaktadır. Zorlu arazi koşullarında 65 saat çalışabilmektedir. Direksiyon yerine levye olması araca özel bir manevra kabiliyeti sağlamaktadır. 5 ve 8 kişilik versiyonlarına ek olarak römork da eklenebilmektedir. Araç AFAD gibi kurumların arama kurtarma çalışmalarında, orman yangın söndürme çalışmalarında, insani yardım faaliyetlerinde, madencilik, yakıt, gaz, elektrik nakil hatları ile rüzgar güllerinin bakımları gibi ulaşımın zor olduğu, çamur, bataklık, su gibi zorlu arazi koşullarının bulunduğu alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor” dedi.

İlk ihracat Amerika’ya

Suda, bataklıkta, karda, kayalık alanda, ormanda, zor arazi ve iklim koşullarında, personelleri, ekipmanları rahatlıkla ulaştırma kabiliyetine sahip yeni UTV YETX’i başta Kuzey Amerika olmak üzere ihracata başlayacaklarını ifade eden Ersöz, Türkiye pazarına da belli bir kapasite ayırdıklarını aktardı. “İlk parti ihracatımızı Kuzey Amerika’ya Bursa’dan yapacağız” diyen Erman Ersöz, “Türkiye’nin endüstrileşmesine ve coğrafyasına güvenerek, nitelikli insan gücüne ve tedarikçi gücüne inanarak 2024’te de ikinci hattımızı devreye almayı planlıyoruz. YETS, öztürkçede ‘maharetli’ anlamına geliyor. Projenin çok başarılı olacağına yürekten inanıyoruz” diye konuştu. Aracın içinde acil durumlar için tamir kitleri de bulunduğunu anlatan Ersöz, Türkiye de bir büyükşehir belediyesinin özel görevlerde kullanmak üzere aracı aldığını duyurdu.