Lüks otomobil devinin Trump vergileri nedeniyle kar tahmini düştü

İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), ABD'nin gümrük tarifeleri ve küresel otomotiv sektöründeki belirsizlikler nedeniyle, 2026 mali yılı için kar marjı tahminini yüzde 10'dan yüzde 5-7 aralığına çekti.

Şirketin Yatırımcı Günü kapsamında açıkladığı finansal sonuçlara göre, JLR 2026 mali yılında serbest nakit akışının sıfıra yakın olmasını beklerken, bu yıla ilişkin faiz ve vergi öncesi kar marjı tahminini de daha önceki öngörüsü olan yüzde 10'dan yüzde 5-7 bandına indirdi.

Bu oran, şirketin 31 Mart'ta sona eren önceki mali yılda açıkladığı yüzde 8,5'lik marjın da altında kaldı.

JLR'nin kar marjı tahminine ilişkin aşağı yönlü revizesinde, küresel otomotiv sektöründeki belirsizlikler, elektrikli araçlara geçişteki tüketici davranışları ve ABD'nin gümrük vergileri belirleyici oldu.

Satışlarının yüzde 25'ten fazlasını ABD'ye gerçekleştiren JLR, Ranger Rover SUV serisini İngiltere'de, Defender modelini Avrupa Birliği üyesi Slovakya'da üretiyor.

JLR tarafından, ABD-İngiltere arasındaki ticaret anlaşması kapsamında yılda 100 bin aracı yüzde 10 gümrük vergisiyle ABD'ye ihraç edebileceği, bu oranın diğer ülkeler için geçerli olan yüzde 25'lik tarifeden daha düşük olduğu, ABD ve İngiltere hükümetleriyle görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Slovakya'dan ABD'ye otomobil ihracatı yüzde 27,5 gümrük vergisine tabi tutuluyor. Şirket, ABD'deki tarife etkisini dengelemek amacıyla fiyat ayarlamalarının değerlendirildiğini de duyurdu.

JLR, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'ye ihraç edilen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getirmesinin ardından nisanda, ülkeye sevkiyatlarını geçici olarak durdurmuştu.

İngiltere'nin en büyük otomotiv üreticisi olan JLR, 2008'den beri Tata Motors'un bünyesinde bulunuyor. JLR'nin 2026 mali yılına ilişkin kar marjı tahminini düşürmesinin ardından Tata Motors'un hisselerinde gün içinde yüzde 5'i bulan kayıp görüldü.