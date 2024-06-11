arabam.com mayıs ayı verilerini açıkladı: İkinci el araçların ortalama fiyatı 684 bin 42 lira oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında enflasyondan arındırılmış reel fiyatlarda yüzde 3'lük düşüş yaşandı. İlan fiyatları bazında analizlere göre ikinci el araçların ortalama fiyatı 684 bin 42 lira oldu.

En çok ilanlarda görülen arabalar

5 yaşa kadar araçların ilan oranı yüzde 1 puanlık artış gösterdi. Mayıs ayında ilanlarda en çok görülen markalar Fiat, Renault, Volkswagen olurken en çok görülen modeller ise Clio, Megane ve Astra oldu.

Kampanyanın etkisi

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Trink sat! & arabam.com oto ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, ikinci ele olan talebin düşüşünde 7 Temmuz'dan itibaren sıfır araçlarda yürürlüğe girecek olan "GSR II" regülasyonu doğrultusunda stoklarını önden eritmek isteyen markaların gerçekleştirdikleri kampanyaların da etkisi olduğunu belirtti.

Son 1 ay içerisinde gerçek satış fiyatında yani ilan fiyatında yapılan pazarlık sonrası gerçekleşen satış fiyatında segmentine göre ortalama yüzde 3-5 civarlarında marj gözlemlediklerini belirten Şenay, "Bayram tatili sonrasında, tatil sezonu ile birlikte piyasanın biraz daha gevşeyeceğini düşünüyorum. 7 Temmuz sonrasında yine 0 km. araç bulunurluğu, kurlar ve kredilerdeki değişimler ikinci el araçların fiyatlarında belirleyici ana faktörler olacaktır" ifadelerini kullandı.

1 milyon liranın üzerindeki araçların ilan sayısı arttı

arabam.com’da en çok ilan verilen markalarda sıralamanın ilk 5'i, yıl başından bu yana değişmedi. Mayıs ayında da ilanlarda en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında bakıldığında ise mayıs ayında en çok ilan verilen otomobil modelleri sırasıyla Clio, Astra, Megane, Corolla, Egea, Focus, Polo, Passat ve Civic oldu.

Mayıs ayında ilanlarda 1 milyon lira üzerindeki araçların oranı yüzde 1 puanlık artış gösterdi. Mayısta ilanlara yeni giren 600 bin liraya kadar olan araçların oranı ise yüzde 2 azaldı. 500 bin lira ve altı araçların ilan oranı yüzde 45, 500 bin 1 – 600 bin lira aralığındaki araçların oranı yüzde 12 oldu.

600 bin 1 – 700 bin lira aralığındaki araçların oranı yüzde 10, 700 bin bir – 800 bin lira aralığındaki araçların oranı yüzde 8 ve 800 yüz bir – 1 milyon lira aralığındaki araçların oranı yüzde 10 şeklinde gerçekleşti. 1 milyon liranın üzerindeki araçların ilan oranı ise yüzde 14 oldu.