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Araçlar park halinde yangın tehlikesi taşıyor! 154 binden fazla Jeep daha geri çağırılıyor

Otomotiv devi 154 binden fazla Jeep’i daha geri çağırdı. Araçlarda park halinde ve kapalıyken yangın vakası tespit edilmesi üzerine 154 bin araç için alınan kararla toplam geri çağırma sayısı 194 bin 245’e ulaştı.

Haber Merkezi
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Araçlar park halinde yangın tehlikesi taşıyor! 154 binden fazla Jeep daha geri çağırılıyor
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Otomotiv devinden araçlarının park halinde yangın çıkarması nedeniyle araç geri çağırmalarına devam ediyor. Chrysler’ın ana şirketi Stellantis yaptığı yeni açıklamada, 154 bin araç geri çağırmasını duyurdu. Bu kararla toplam geri çağırılan araç sayısı dünya genelinde 194 bin 245’e ulaştı.

Yangın riski nedeniyle duyuru yapıldı 

Şirket, pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD’de yangın riski nedeniyle 154 bin 32 Jeep plug-in hibrit SUV’yi geri çağırdığını duyurdu.

Şirket, müşteri verilerinin rutin incelemesi sonucunda araçlar park halinde ve kapalıyken 13 yangın vakası tespit edilmesi üzerine geri çağırma kararı aldı. Geri çağırma kapsamında 2020-2024 model yılı Jeep Wrangler 4xe ve 2022-2024 model yılı Jeep Grand Cherokee 4xe SUV’ler bulunuyor.

Dünya genelinde toplam rakam 194 bin 245’e ulaştı

Stellantis, ABD’de yaklaşık 154 bin, Kanada’da 14 bin 38, Meksika’da 673 ve Kuzey Amerika dışında yaklaşık 25 bin 502 aracı geri çağırıyor. Böylece dünya genelinde toplam geri çağırma sayısı 194 bin 245 araca ulaşıyor.

Sürücüler için talimatlar da geldi

Şirket, araç yangını riskini azaltmak için sahiplerine araçları şarj etmemelerini ve çözüm uygulanana kadar yapılardan veya diğer araçlardan uzakta park etmelerini tavsiye etti. Şirket, çözümün “yakın” olduğunu da açıklamasına ekledi.

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