Avrupa'da otomobil satışları düştü, BMW ve Volkswagen Tesla’yı solladı

Dilay Hatip

Avrupa'da otomobil satışları şubat ayında son beş ayın en büyük düşüşünü yaşarken, ekonomiye ilişkin belirsizlik tüketicilerin daha büyük alımları ertelemesine yol açtı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne (ACEA) göre, yeni araç kayıtları bir önceki yıla göre %3,1 düşerek 963.540 adede geriledi. İspanya, elektrikli araç kayıtlarında %61'lik bir sıçramayı da içeren satışlarda artış gören bölgedeki tek büyük pazar oldu. Genel düşüş benzinli araç alımlarındaki %24'lük ve dizel motorlu araçlardaki %28'lik düşüşten kaynaklandı. Batarya ile çalışan ve hibrid elektrikli araçlar ise artış gösterdi.

Araştırma platformu JATO Dynamics'in verilerine göre, Avrupa'daki Tesla elektrikli araç satışları şubat ayında eski marka Volkswagen ve BMW grubunun yanı sıra Çin'deki rakiplerinin gerisinde kaldı. Tesla satışları, Elon Musk'ın politikalarının ve otomobil üreticisinin en önemli ürününün değişiminin büyük engel teşkil ettiği Avrupa'da son 12 ayda 10. kez düştü. Tesla şubatta bir yıl öncesine göre %40 düşüşle 16.888 yeni otomobil kaydetti. Tesla'nın satışları yılın ilk iki ayında %43 düşerek sektör genelindeki elektrikli araç kayıtlarındaki %31'lik artıştan saptı.

Musk'ın tamamen elektrikli markası, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefikinin X platformunda Almanya'nın Alternative fur Deutschland'ını destekleyen en az iki düzine gönderi de dahil olmak üzere kıtadaki aşırı sağ partileri açıkça desteklemesinin ardından Avrupa'da bir sadakat testiyle karşı karşıya.

Diğer taraftan verilere göre, Volkswagen'in bataryalı elektrikli araç (BEV) satışları %180 artışla 20 binin altına düşerken, BMW markası ve BMW'nin sahip olduğu Mini, şubat ayında yaklaşık 19 bin BEV sattı.

Çin Tesla’yı gölgede bırakıyor

JATO Dynamics, Çin'in sahip olduğu markaların toplamının da Tesla'dan daha fazla elektrikli otomobil sattığını söyledi. BYD ve Polestar'ın aynı pazarlardaki BEV satışları sırasıyla %94 ve %84 artarak 4 bin ve 2 binin üzerine çıktı. Xpeng binin üzerinde, Leapmotor ise yaklaşık 900 araç sattı. Verilere göre Geely'nin sahibi olduğu Volvo ve SAIC'in sahibi olduğu MG'nin BEV satışları ise sırasıyla %30 ve %67 oranında düştü.

Çinli otomotiv devi BYD ayrıca 2024 yılında Tesla’yı geride bırakarak rekor bir gelire ulaştı. Hibrit araç satışlarının da katkısıyla şirketin geliri %29 artarak 107 milyar dolar oldu. Bu performans, Tesla’nın 97,7 milyar dolarlık gelirini geride bıraktı ve otomobil pazarında zirveye yerleşti.