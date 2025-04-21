Bakan Kacır: Otomotivde yeni yatırım haberlerini duyurmaya devam edeceğiz

Hüseyin GÖKÇE-ANKARA

EKK ardından düzenlenen ortak toplantıda gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Kacır, Türkiye’nin Gümrük Birliği ile otomotivde ortaya çıkan fırsatları son 22 yıllık dönemde çok iyi değerlendirdiğini bildirdi. Bu süreçte yıllık araç üretiminin 300 binden 1 milyon 450 bine çıktığına vurgu yapan Fatih Kacır, sektörün ihracatının ise 37 milyar dolar seviyesini yakaladığını aktardı.

Otomotiv sektöründe Türkiye’yi Ar-Ge ve üretim merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kacır, bu kapsamda TOGG’un yollara çıktığını belirtti.

Türkiye’deki şarj istasyonu sayısının 30 bine çıktığı bilgisini veren Fatih Kacır, hızlı şarj istasyonu kurulumuna yönelik yeni bir destek programını geçen ay ilan ettiklerini anlattı.

Teşvik politikalarının küresel yatırımların Türkiye’yi adres olarak seçmesine vesile olduğunun altını çizen Kacır, Çin’in en önemli iki markasının Samsun ve Manisa’da yatırım kararı aldıklarını hatırlattı.

Bu yatırımlarla birlikte toplam 350 binlik kapasitenin Türkiye’ye kazandırılmış olacağını ifade eden Kacır, 2030 yılına kadar yeni nesil araç üretim kapasitesini 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye’nin ihracatın üçte ikisini gümrüksüz yapma imkanına sahip olduğuna dikkat çeken Fatih Kacır, “Bu avantajımızı elbette küresel yatırımcılar da biliyor, görüyor ve değerlendiriyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde ben Türkiye’ye hem mevcut Türkiye’deki yatırımcılardan yeni nesil araç yatırımları konusunda, hem de yeni marka yatırımları konusunda güzel haberler duyurmaya devam edeceğimize inandığımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.