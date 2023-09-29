BYD, Türkiye pazarına giriş yaptı

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin ALJ Türkiye distribütörlüğünde Türk otomotiv pazarındaki yerini almasına ilişkin İstanbul'da basın toplantısı düzenlendi.

Kasım ayından itibaren C segmentindeki SUV modeli BYD ATTO 3 ile satışlarına başlayacak olan BYD Türkiye, 2024 yılının ilk çeyreğinde de tasarım ödüllü BYD SEAL ve BYD HAN modellerini Türk kullanıcısıyla buluşturacak. Bununla birlikte BYD SEAL U, BYD TANG ve BYD DOLPHIN gibi markanın diğer modellerinin de gelecek yıl sunulması planlanıyor.

"Türkiye'deki otomobil kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz"

ALJ Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, toplantıda yaptığı konuşmada, bir lider markayı daha Türkiye’ye kazandırmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne önemli yatırımlar yapan ALJ Türkiye’nin, BYD distribütörlüğü ile yeni bir yatırım daha gerçekleştirdiğini belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Genç ve dinamik bir yapıya sahip Türk halkı teknolojik yeniliklere her sektörde olduğu gibi otomotiv sektöründe de çok açık. Bu bağlamda, dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD’nin son teknolojiye sahip elektrikli modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Otomotiv sektöründeki deneyimlerimiz ve itibarımız, BYD markasının da Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olmasına büyük katkı sağlayacak. BYD’nin geniş ürün gamıyla farklı müşteri kitlesine hitap eden elektrikli modellerinin, Türkiye’deki otomobil kullanıcıları tarafından büyük beğeni toplayacağından eminiz."

"BYD markası kısa zamanda global bir şirket oldu"

BYD Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Brian Yang ise çok uluslu bir teknoloji şirketi olan BYD’nin, kısa sayılabilecek bir zamanda önemli atılımlar yaparak global bir marka haline geldiğini söyledi.

1995 yılında batarya üreticisi olarak kurulan BYD'nin, şu anda 600 binden fazla çalışanı ile 70’in üzerinde ülkede elektrikli otomobilleri tüketicilerle buluşturduğunu aktaran Brian Yang, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne kadar otomotiv ürünleri ile birlikte, raylı taşıma sistemleri, ev kullanımı için aküler, elektrikli otobüsler ve diğer endüstriyel çözümleri de sunuyor. Dünyayı 1 santigrat derece soğutma hedefiyle yola çıkan marka, son dönemde yaptığı ataklarla elektrikli araç sektöründe 2022 yılında 1 milyon 860 milyon adet satarak global pazar lideri olarak öne çıktı. 2023’ün ilk 8 ayında gerçekleşen 1 milyon 780 bin adetlik satışı ile liderliğini koruyor. Bu rakamlara ulaşmamıza katkı sağlayan ilk global modelimiz BYD ATTO 3 ise sadece 18 ayda 500 bin adet üretildi ve birçok önde gelen Avrupa pazarında en çok tercih edilen modellerden biri haline geldi."

"Türkiye'de de elektrikli araç pazarının çok hızlı gelişim gösterdi"

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun da dünyada her geçen gün hızla büyüyen markanın gelişimine ve büyümesine paralel olarak BYD’yi Türkiye’de temsil ederek önemli bir adım attıklarını kaydetti.

Ergun, Türkiye'de de elektrikli araç pazarının çok hızlı gelişim gösterdiğini belirterek, "Yılın ilk 8 ayında geçen seneye göre pazarda yüzde 83’lük bir artış meydana geldi ve toplam otomotiv pazarında elektrikli araçların payı yüzde 8’e yaklaştı. Türkiye’de 20’den fazla marka, 40’tan fazla model ile elektrikli araç pazarı her ay daha da genişliyor. BYD modelleri üstün teknolojiye ve premium kaliteye sahip elektrikli ürün gamı ile benzerlerinden ayrışırken, bu modelleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ulaşabilir fiyatlarda sunacağız." diye konuştu.

"2024 yılında 20’nin üzerinde bayi adedine ulaşmayı planladık”

BYD Türkiye'nin orta ve uzun vadeli yapılanmasının tüm hızıyla sürdüğünü, bu yıl için başta büyük şehirlerde olmak üzere bayi yapılanmasını da yoğun bir şekilde başlatarak 2024 yılında 20’nin üzerinde bayi adedine ulaşmayı planladıklarını aktaran Ergun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BYD Türkiye olarak operasyonlarımızı çok yönlü olarak değerlendiriyoruz. 2024 yılında bayi ağımızı Türkiye pazarının yüzde 82’sini kapsayacak şekilde yapılandıracağız. Kasım ayında satışların başlamasıyla birlikte 'BYD Dijital Bayi' sistemini de devreye alacağız. Bu sayede 81 ilimizdeki müşterilerimize ulaşacağız. BYD modellerini tercih edenler 'BYD Dijital Bayi' üzerinden satın alma işlemini başlatmış olacaklar. Müşterilerimize en kaliteli ve eksiksiz hizmeti sunmak adına her ihtiyaca cevap verecek yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Bütün bayilerimizde markadan bağımsız olarak elektrikli araçlar hakkında en temel ve çok yönlü bilgileri müşterilere sunacak olan bir 'Elektrikli Araç Danışmanı' olacak. Bu kapsamda tüm bayilerimiz elektrikli otomobiller hakkındaki bütün soru işaretlerini ortadan kaldıracak şekilde yapılanıyor. BYD, tüm modellerinde 8 yıl/200 bin kilometre garanti sunan tek marka olarak öne çıkacak. Ayrıca BYD modelleri için, satış, servis ve yedek parça gibi 360 derece hizmetleri en mükemmel şekilde ilk günden itibaren sunacağız."

"Yüzde 10 ÖTV dilimine giren ATTO 3 ile satışlar başlıyor"

Ergun, BYD Türkiye’nin yıl sonu ve gelecek yıl planlamasına da değindi.

İlk etapta yüzde 10 ÖTV dilimine giren en iddialı C SUV modelleri BYD ATTO 3 ile pazara güçlü bir giriş yaptıklarını dile getiren Ergun, "BYD Türkiye müşteri deneyimini tasarlarken hem fiziksel hem de dijital bir deneyim elde etmeye odaklandık. Lansmanla birlikte BYD ATTO 3 için online olarak talepleri almaya başlayacağız ve hem fiziksel hem de dijital kanallarımızı müşterilerin hayatını kolaylaştıracak şekilde kullanacağız. 2024 yılında ürün gamına katılacak yeni modeller ile hiç durmadan yelpazemizi genişleteceğiz. Farklı segmentlerde sunacağımız modellerle her türlü beklentiye cevap vermek, birinci derecede önemli konumuz olacak." ifadelerini kullandı.

BYD, bugüne kadar 5 milyonun üzerinde satış gerçekleştirdi

Verilen bilgiye göre, 2003 yılından başlayarak bugüne kadar gerçekleştirdiği 5 milyonun üzerinde satış adediyle elektrikli araç segmentinde lider konumda bulunan BYD, premium tasarımı ve yüksek kalite anlayışı, yüksek menzil, performans ve güvenliği bir arada sunan "Blade Batarya" teknolojisiyle de öne çıkıyor.

Markanın yeni e-platform 3.0 ve Blade Batarya teknolojisiyle donatılan BYD ATTO 3, şık tasarımı, yüksek kaliteyi, yüksek verimliliği ve performansı bir araya getiriyor.

Euro NCAP güvenlik testinden 5 yıldız alan BYD ATTO 3, dinamik tasarımıyla BYD’nin keyifli elektrikli araç performansından ipuçları veriyor. 150 kW gücü ve 310 Nm tork değeriyle birlikte 0-100 km/s hızlanmasını 7,3 saniyede tamamlayan BYD ATTO 3, WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 420 km, şehir içinde ise 565 km menzil sunuyor. BYD ATTO 3, yüksek verimliliğiyle birlikte 15.6 kWh/100 km enerji tüketimiyle de dikkati çekiyor. BYD ATTO 3, 150 kW DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e 29 dakikada şarj edilebiliyor.

E segmentinde konumlanan BYD HAN da sportif ve aerodinamik tasarımı ultra lüks kabiniyle birleştiriyor. 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlayan BYD HAN, WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 521 kilometre, şehir içi kullanımda ise 662 km menzil sunuyor.

C segmenti hatchback modeli BYD DOLPHIN ise 70-150 kW gücünde elektrik motoru seçeneklerine ve 44,9 ile 60,4 kWh batarya seçeneklerine sahip. Yaklaşık 427 kilometre menzil sunan BYD DOLPHIN, 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlayabiliyor. 88 kW şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e 29 dakikada şarj edilebiliyor.

BYD'nin D segmenti temsilcileri BYD SEAL sedan ve BYD SEAL U SUV da gelecek dönemde Türkiye pazarına sunulacak önemli modeller olacak. BYD SEAL U ve BYD SEAL, etkileyici görünümleriyle de dikkati çekiyor. Sportif tasarıma sahip BYD SEAL, 82.5 kWh BYD Blade Batarya ile sunulacak. BYD SEAL ayrıca 230 kW arkadan itişli (313 HP) ve 390 kW (530 HP) dört çeker sürüşlü versiyonlarla tercih edilebilecek. BYD SEAL versiyona göre 570 km’ye kadar menzil sunacak. BYD SEAL U, 420 km menzil sunan 71.8 kWh ve 500 km menzil sunan 87 kWh BYD Blade Batarya seçeneklerine sahip olacak. BYD SEAL U modelinde 160 kW gücünde bir elektrik motoru yer alıyor. BYD SEAL U, beş kişi için konforlu ve geniş bir iç hacim ile geniş bagaj alanı sunan SUV olarak öne çıkıyor. BYD DOLPHIN ve BYD SEAL gibi okyanus tasarım temasından ilham alan model, 2024’in ilk yarısında Avrupa’da satışa sunulacak.

BYD, aynı zamanda 7 koltuklu BYD TANG modelini de gelecek dönemde Türk kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. Geniş ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yaşam alanları sunan BYD TANG, konfor ve lüks odaklı kabiniyle dikkat çekiyor. WLTP ölçümlerine göre ortalama 400 kilometre menzil sunan BYD TANG, 380 kW gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 4.6 saniyede tamamlıyor. 110 kW DC şarj ile 30 dakikada yüzde 30 kapasiteden yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor.

Tüm komponentleri kendi üretiyor

BYD, 1995 yılında batarya şirketi olarak kuruldu ve günümüzde bataryalar, elektrikli araçların en önemli bileşeni olarak dikkati çekiyor. 2003 yılında ise BYD otomobil üretmeye başlayarak yenilikçi yaklaşımını otomotiv sektörüne taşıdı. BYD teknoloji tabanlı ve inovasyon odaklı bir şirket olarak, batarya, elektrik motoru ve diğer komponentler olmak üzere elektrikli araçlar için tüm bileşenlerini kendisini üretiyor.

Geçen yıl 1,86 milyon adet yeni enerji aracı satarak 2021’e göre 3 katı fazla araç satışı gerçekleştiren BYD, kısa zamanda dünyanın 1 numaralı yeni enerji araç üreticisi oldu. Aynı zamanda geçen günlerde 5 milyon adetlik yeni enerji araç satış rakamına ulaşan BYD, bunu dünyada gerçekleştiren ilk üretici unvanını elde etti.