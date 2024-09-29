BYD'nin ardından Çinli dev de Türkiye'nin kapısını çaldı!

Çinli otomotiv devi BYD’nin Türkiye’de yatırım yapıp fabrika açma girişimini duyurması sonrası bir sürpriz marka daha harekete geçti.

Chery​'nin Türkiye'ye yatırım yapması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Chery International Başkanı Zhang Guibing'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu. Çok yakında BYD​'den sonra Chery'nin de Türkiye'ye yatırım yapması bekleniyor.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Çinli otomotiv devleri Chery ve MG'nin Türkiye'ye yatırım yapmaya hazırlandıkları belirtilirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır fabrikaların nereye kurulacağı hakkında bilgi verdi.

Fabrikalar Samsun ve Manisa'ya kurulacak

Chery'in içten yanmalı araçlar için imtiyaz talebinde bulunduğu, Türkiye'nin ise hibrit, elektrikli araçlar, batarya teknolojileri ve yeşil yatırımlar konusunda teşvikler vermek istediği ifade ediliyor. Fabrikaların Samsun ve Manisa'da kurulacağı ve bu iki ilin ön planda olduğu belirtildi.

BYD, 2024'te de rekor araç satışları gerçekleştirmeye devam ediyor. Yılın ilk 7 ayında 1,9 milyon adedin üzerinde satışa ulaşan BYD, ikinci çeyrekte dünyanın en büyük yedinci otomobil üreticisi oldu. Chery ve MG gibi markalar da uluslarası pazarda hedefleri yüksek tutuyor.