Cenazesi 26 gün sonra Türkiye'ye getirilmişti: Ahu Tuğba'nın vasiyeti ortaya çıktı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ahu Tuğba, Amerika'da yaşamını yitirmişti. Günler süren otopsi işlemleri sonrası Ahu Tuğba Türkiye'ye getirildi.

Anjelik Calvin, “Annemi ansızın kaybettiğim için sayın gazeteci büyüklerim Selçuk Akdağ ve Nurettin Soydan abilerime ulaşarak, cenazeyi getirtebildim. Sayın bakanım Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Cemil Kalyoncu'ya, onlar da yardımcı oldular. Annemin kendi ekmeğiyle de bir miktar ödeme yapıldı. Sadece cenazeyi taşıması 10 bin doların üstünde tuttu, morg paraları dahil değil. Böyle şeyler hiç önemli değil, ölümlü dünya. Önemli olan biz Allah katında onu toprağa verelim, Rabbim bizi affetsin" dedi.

Cenazede az sayıda insanın olması gündeme gelirken kızı Anjelik'in açıklamaları da dikkat çekti.

Anjelik annesinin vasiyetini de cenazede açıkladı. Açıklamasında "Tek bir şey söyledi kızım ben dedi, beni burada bırakma bir şey olursa dedi. Onu da Allah'ın izniyle yerine getirdik. Bir de duayı bırakma oku dedi" ifadelerini kullandı.