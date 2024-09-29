İddia | AK Partili yetkililer görüştü: Sosyal medyaya yeni düzenleme gelecek

Hükümetin sosyal medyada yeni bir düzenleme için harekete geçtiği belirtildi. Strateji Kurulu Toplantısı’nda konuşan AK Parti kurmayları sosyal medya platformlarında dezenformasyon içeren haber ve bilgilerin yayılımın giderek arttığına dikkati çekti.

Söz konusu toplantıda “Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve doğru olmayan bir bilgi veya haber, doğru olandan 120 kat daha hızlı yayılıyor. Bilginin yanlış olduğu ortaya çıkıp, doğrusuna ilişkin açıklama veya paylaşımlarla kimse ilgilenmiyor. Yalan bilgi binlerce görüntülenme alıyor, hızla yayılıyor. Doğru olmadığı ortaya çıksa bile, iş işten geçmiş oluyor. Yalanın yayılma hızı ile doğrunun yayılma hızı arasında kat kat fark var. Yalan bilgi 100 tıklanıyorsa, doğru bilgi 7-8 tık alıyor” değerlendirmeleri yapıldı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre AK Parti kaynakları, “Herhangi bir olay karşısında, ortada henüz somut bir durum yokken, bir bakıyorsunuz, birileri sosyal medya mahkemesi kurmuş, yargılama yapmış ve infaz etmiş. Bu çok tehlikeli bir durum. Bunun sonucunun nereye varacağını kimse hesap etmiyor. Âdeta ‘yargısız infaz’ diyebileceğimiz sonuçlarla karşılaşıyoruz. Bu durum, hâkim ve savcılar üzerinde de baskı oluşturuyor” dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de sosyal medyadaki yayınları hedef almış, "Gelişmiş, demokratik ülkelerde hiçbir alan düzensiz ve denetimsiz olamaz. Yayıncılık alanı da. Özellikle internet üzerinden, sosyal mecralardan yapılan yayıncılık da düzen içinde olmalı. Gelişigüzel eline her mikrofon alanın kendini gazeteci, muhabir zannettiği bir ortam olamaz" demişti.