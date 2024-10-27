Çinli otomotiv devi Chery Samsun'da fabrika kuracak

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin ardından bir başka Çinli otomotiv şirketi Chery için de özel bir yasal düzenleme yapıldı. Samsun’da kurulması planlanan organize sanayi bölgesinde (OSB) Chery’ye özel bir alan tahsis edilmesi öngörülüyor. Bu adım, Türkiye’de elektrikli otomotiv yatırımlarının genişlemesine katkı sağlamayı hedefliyor.

OSB'de geniş yer verilecek

Sözcü’de yer alan habere göre; Samsun’da ikinci bir OSB’nin kurulması için çalışma yapıldı. Tekkeköy’de 318 hektarlık alanda çok sayıda firmanın üretim yapabileceği bir alan belirlendi. Çalışmalar sürerken Çinli Chery’ye de OSB’de geniş bir yer verileceği duyuldu. Bu yerin önce OSB’den tahsis yapılan firmalardan kesinti yapılarak karşılanması planlandı. OSB kıyı şeridinde kurulduğu için Kıyı Kanunu’nda değişiklik yapılması gerektiği fark edilince TBMM’ye sunulan vergi paketinin içerisine bir cümlelik madde eklendi. Bu maddeyle sadece OSB’nin kuruluşuna izin talep ediliyordu. Ancak vergi paketi geri çekilince bu madde de boşa düşmüş oldu. Sonunda formül, görüşmeleri devam eden tüketici yasasıyla ilgili teklife madde eklenmesi yoluyla bulundu.

CHP bazı endişeler nedeniyle şerh düştü

Söz konusu değişklik, CHP’nin şerhiyle birlikte diğer parti gruplarının oluru alınarak Meclis’ten geçirilmiş oldu. Görüşmelerde söz alan CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, düzenlemeyi yatırım ve istihdam yönüyle onayladıklarını ancak bazı endişeler nedeniyle şerh düştüklerini söyledi. Murat Çam, OSB’nin genişleme sahasında tarım arazileri bulunduğunu, genişleme durumunda tarımsal üretimin riske gireceğini belirtti. Çam, altyapı, atık yönetimi ve çevre etki değerlendirme işlemlerinde usulsüzlüklerin aklanmaması konusunda hassasiyetlerin altını çizdiklerini söyledi.