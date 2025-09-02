  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Elon Musk’ın desteklediği uçan araba gökyüzünde! Deneme seferleri başladı
Milyarder iş insanı Elon Musk’ın finanse ettiği, 170 kilometre menzilli elektrikli uçan araba, deneme seferlerine başladı. Uçan araba 300 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tesla ve SpaceX’in Ceo’su Elon Musk tarafından finanse edilen uçan araba deneme seferlerine başladı.

Maliyeti ortaya çıktı

Pervaneleri açıkta olmayan araç 170 kilometre uçabiliyor, birim maliyeti 2 milyon Yuan'ın üzerinde (yaklaşık 300 bin dolar).

ABC 7'nin haberine göre, Kaliforniya, San Mateo'daki bir şirket tarafından geliştirilen uçan araba iki havalimanıyla sözleşme imzaladı ve deneme seferlerine başladı.

Şimdiden 3 bin 300 ön sipariş aldı 

Siyah, tamamen elektrikli aracın pervaneleri açıkta değil, dikey olarak kalkış ve iniş yapabiliyor ve normal yollarda kullanılabiliyor.

New York Post'un daha önceki bir haberine göre, Musk'ın SpaceX'i de bu şirkete yatırımcı. Arabanın maliyeti 300 bin dolar, yani yaklaşık 2,14 milyon Çin Yuanı ve şimdiden 3 bin 300 ön sipariş aldı.

