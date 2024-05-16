Enuygun, araca yatırım yapmak isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu

Enuygun Araç Kiralama İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, taşıt kredisi faizlerinin de mevduat faizlerinin de yüksek olduğu dönemlerde araç satın almak yerine kiralamanın daha hesaplı bir tercih olacağını belirtti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enuygun uzmanları, yaz mevsimi yaklaşırken araç satın almayı veya kiralamayı düşünen tüketiciler için tatil öncesinde hangisinin daha hesaplı olduğunu araştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Araç Kiralama İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, taşıt kredisi faizlerinin de mevduat faizlerinin de yüksek olduğu bir dönemde araç satın almak için kredi çekmenin avantajlı olmadığını ancak birikimleri mevduat hesaba yatırmanın daha avantajlı olduğunu aktardı.

Mevduat hesaplarından ek kazanç

Sağlam, "Araç satın almak için bütçesi olan kişiler, bu birikimlerini mevduat hesabına yatırarak ek kazanç elde edebilir, satın almayı ise kredi faiz oranlarının düştüğü bir zamana erteleyebilirler. Aradaki dönemde de araç ihtiyaçlarını kiralayarak karşılayabilirler." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de en çok satılan araçlardan birinin en düşük paket fiyatının 969 bin 900 liradan başladığına dikkati çeken Sağlam, şunları kaydetti:

"Bu tutar mevduatta değerlendirildiğinde ise aylık 45 bin 620 liraya varan gelir elde edilebiliyor. Aynı aracı mayıs-haziran aralığında kiralamanın aylık ücreti 24 bin 168 liradan başlıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde sadece araç satın almak için gerekli parayı mevduata yatırarak 21 bin 452 lira kar edilebiliyor. Üstelik bu planlamaya araç satın aldıktan sonra yapılacak sigorta masraflarını ve araç kiralamada yaptığımız avantajlı kampanyaları da dahil edersek, araç kiralama seçeneğinden elde edilecek kar daha da artacaktır."

Enuygun kampanyaları

Enuygun olarak araç kiralama özelinde temmuz sonuna kadar kampanyaları olduğunu aktaran Sağlam, kampanya kapsamında araç kiralama işlemi yaparken "ENUYGUN24" indirim kodunu kullananlara 3 bin liraya varan indirim sağladıkları bilgisini paylaştı.