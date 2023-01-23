Escar ve Kontrolmatik'ten yerli mini araç geliyor

AYSEL YÜCEL

Operasyonel araç kiralama şirketi Escar, paylaşımlı saatlik kiralama işine yerli üretim mikro mobilite araçlarıyla girecek. Teknoloji şirketi Kontrolmatik ortaklığında kurulacak fabrikada iki kişilik küçük yüzde yüz elektrikli araçlar üretilecek.

Borsaya da açık olan Escar ve Kontrolmatik, geçen yıl ağustos ayında Mint Elektrikli Araç Teknolojileri AŞ unvanlı bir şirketin kurulduğunu açıklamıştı. İki şirketin yarı yarıya ortak olduğu Mint, yerli araç üretim kararı aldı. Yeni yatırımla ilgili EKONOMİ gazetesine özel açıklamalarda bulunan Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, fabrikanın yerinin henüz tam olarak netleşmediğini ancak lojistik olarak avantaj sağlamak için Çorlu gibi İstanbul’a yakın bir lokasyonda üretim yapmayı planladıklarını söyledi. Çünkü bu araçlar öncelikli olarak İstanbul’da kullanılacak. Ana hedef ise tüm Türkiye. Karakaş, İstanbul’daki ihtiyacı karşılamak için en az 5 bin araca ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Üretimin yaz sonunda başlaması planlanıyor.

Tik Tak ve Moov’a rakip olacak

Nora Karakaş, dijitalleşen dünyada araç paylaşım platformlarının da hızla büyüdüğüne vurgu yaparak, “Son zamanlarda hızla artan paylaşımlı araç platformlarına talep oldukça yoğun. Özellikle İstanbul’da yaşanan taksi ve ulaşım krizine biraz olsun yeni bir soluk getirdi diyebiliriz. Ayrıca son zamanlarda hayatımıza giren ve oldukça hızlı yaygınlaşan elektrikli araçlara da yoğun bir talep var” dedi. Bu alanda Moov ve Tik Tak gibi paylaşımlı araç şirketlerinden filonun tamemen elektrikli araçlardan oluşmasıyla ayrışacaklarını söyledi.

Araçların bataryasını Kontrolmatik üretecek. Araçta çift batarya sistemi olacak. Bir batarya bittiğinde diğeri ile yedekleme yapılabilecek. Aynı zamanda kullanılacak yazılımı da Kontrolmatik geliştirecek. Karakaş, “Kontrolmatik teknolojiyi, biz de hem otomotiv kısmını hem saha operasyon kısmını çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu iki gücü bir araya getirip kuvvetli olan kaslarımızı birleştirerek iyi bir yatırım yapmaya çalıştık. Y ve Z kuşağının yüzde 60’ının aracı sadece ulaşım aracı olarak kabul ettiği bu ortamda, yani bizim bildiğimiz geleneksel, konforlu, bagajı da olsun seçeneklerini göz ardı edip, ben kullandığım kadarını ödeyeyim diyen bir mantık oluşmuş durumda. Burada da mikro mobilite araçlar devreye giriyor” dedi. Nora Karakaş, şarj istasyon kurulumu yatırımı da yapacaklarını söyledi.

Üretilecek elektrikli araçlar normal bir aracın yaklaşık 3’te 1’i boyutunda olacak. İki kişilik araçta sadece kabin bagajı boyunda bir kutu olacak. Bu araçla park ve trafik sorununun ortadan kaldırılması hedefl eniyor. Araçlar, otoyola çıkabilecek, köprülerden geçebilecek. Aracın kaç km menzile sahip olacağı gibi detaylar ise daha sonra paylaşılacak. Escar ve Kontrolmatik, üretime başlamadan önce, Avrupa’dan getirecekleri yaklaşık 500 araçla sistemi test edecek. Nora Karakaş, Mayıs 2023’ten itibaren sistemin altyapısının hazır olacağını söyledi. Orta vadede araçların perakende müşterisine açılmasına da sıcak bakılıyor.

Escar, sektörünün borsada işlem gören ilk temsilcilerinden. Karakaş, güçlü bir finansal yapıları olduğunun altını çizerek, “Son dört yıl toplamında yüzde 30’ların üstünde büyüme kaydetmiş bir şirketiz. Ekim 2022 sonu raporlarına göre 494 milyon TL net satış, 2021’e yıla göre yüzde 87 büyüme, 300 milyon TL net kâr rakamlarıyla bir önceki yıla oranla yüzde 170 büyüme gösterdik. Şirket değerimiz ise 4,2 milyar TL’ye ulaştı” dedi. Şirketin filosundaki araç sayısı 4 bin 650 adet. Karakaş, 2022'de hem sektörün hem de hedeflerinin üzerinde büyüdüklerine dikkat çekti.

Şirket bu yıl ikinci el araç ihale işini de bireysel kullanıcılara açarak büyütecek.

“Microsoft da heyecanla aracı bekliyor"

Escar, Microsoft, Sony, Novartis, BP gibi 200’ü aşkın büyük kurumsal şirkete hizmeti veriyor. Şirket, Kontrolmatik ortaklığında üreteceği elektrikli araçları, operasyonel kiralama yoluyla mevcut kurumsal müşterilerinin de hizmetine sunmayı hedefl yor. Bu şirketlerden birinin de teknoloji devi Microsoft olması hedefl eniyor. Escar Genel Müdürü Nora Karakaş, “Kurumsalda bir gücümüz var bunu da değerlendirmek istiyoruz. Bu müşterilerimizden de yoğun bir ilgi göreceğimizi düşünüyoruz. Microsoft dört gözle bu araçları bekliyor. Şirketler, havuz araçlarını bizim araçlarımızla değiştirerek hem maliyet avantajı sağlayabilir hem de karbon salımını azaltabilirler” diye konuştu.