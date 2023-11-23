Ford Transit Custom, 2024 Uluslararası Yılın Ticari Aracı seçildi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni nesil Ford Transit Custom, ticari araçlar konusunda uzman Avrupalı gazetecilerden oluşan jüri tarafından "2024 Uluslararası Yılın Ticari Aracı" (IVOTY) ödülüne layık görüldü.

Yeni Ford Ranger ise "2024 Uluslararası Pick-up Ödülü"nü (IPUA) elde ederek Ford Pro'nun Avrupa ticari araç pazarında lider konumunu daha da güçlendirdi.

Yeniköy Fabrikası'nda hattan indirilen ilk araç

Üretimi tamamen Ford Otosan'a ait olan yeni nesil Transit Custom, şirketin "Geleceğin Fabrikası" olarak nitelendirdiği, tamamen yenilenen Yeniköy Fabrikası'nda hattan indirdiği ilk araç olma özelliğini de taşıyor.

Ford Otosan'ın 2012'den bu yana üretim üssü olduğu, Avrupa'nın en çok satan van'ı Transit Custom, 2013 ve 2020'de de "Yılın Uluslararası Ticari Aracı" seçilmişti.

''Üretim ve mühendislik kalitesi''

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, yeni Ford Transit Custom'un yılın ticari aracı seçilmesinin Türkiye'nin üretim ve mühendislikteki kalitesini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Ford'u Türkiye'de ve Avrupa'da liderliğe taşıyan ticari araçları Ford Otosan'da üretiyoruz. İşte bu araçlardan biri olan ve dünyadaki tek üretim merkezi olduğumuz Transit Custom'ın bir kez daha 'Uluslararası Yılın Ticari Aracı' ödülüne layık görülmesi, Ford Otosan mühendisliğini en yüksek standarda taşıyor. Yeni Nesil Transit Custom ile uluslararası başarılarımızı daha da artırarak ihracat liderliğimizi pekiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Güvenilir ortak olmaya devam"

Ford Pro Avrupa Genel Müdürü Hans Schep de IVOTY jürisi tarafından bu prestijli ödülün tamamen yeni Transit Custom'a verilmiş olmasıyla gurur duyduğunu kaydetti.

Schep, "Avrupalı müşterilerin bir tonluk van tercihinde lider olan tamamen yeni Transit Custom, müşterilerimizin her türlü iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı ve mühendislikle geliştirildi. Benzersiz yazılım, şarj ve hizmet platformumuzu Avrupa genelinde kullanıma sunarken, üretkenlik için müşterilerimizin güvenilir ortağı olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Özel bir rekora imza atıldı

Transit Custom'un "2024 Uluslararası Yılın Ticari Aracı" (IVOTY) başarısıyla birlikte yeni Ford Ranger'ın "2024 Uluslararası Pick-up Ödülü"nü (IPUA) kazanması sayesinde Ford Pro ayrıca özel bir rekora imza atmış oldu. Ford, 2013 ve 2020'de de IVOTY ve IPUA ödüllerini birlikte elde etmişti.