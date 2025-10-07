Fransız otomotiv devi siber saldırı kurbanı oldu! Müşterilerin kişisel verileri çalındı

Otomobil devi Renault siber saldırı nedeniyle saldırıda İngiltere'deki müşterilerinin kişisel verilerinin çalındığını açıkladı.

Renault Group İngiltere, sürücülere e-posta göndererek otomobil firmasının kullandığı üçüncü taraf veri işleme bilgilerinin bilgisayar korsanları tarafından hedef alındığını doğruladı.

Renault, 'Bunun sonucunda bazı müşterilerin kişisel verilerinin sistemlerinden birinden alındığı' bilgisini verdi.

Dacia sahipleri ve müşterileri etkilendi

Renault üretimi Dacia marka araçların bazı sahipleri ve müşterilerinin de etkilendiği bildirildi.

Şirket, saldırıda banka hesap bilgileri veya parola verileri gibi herhangi bir finansal verinin ele geçirilmediğini vurguladı.

Ancak saldırıda erişilen verilerin arasında müşteri adları, adresleri, doğum tarihleri, cinsiyetleri, telefon numaraları, araç kimlik numaraları ve araç tescil bilgileri gibi bilgilerin bir kısmının veya tamamının bulunduğu belirtildi.

Renault, siber saldırıdan kaç müşterinin etkilendiğini açıklamadı.

"Derin bir üzüntü duyuyoruz"

Renault Grubu İngiltere'ye ait hiçbir sistemin doğrudan tehlikeye atılmadığı da belirtildi. Renault İngiltere sözcüsü şunları söyledi:

"Etkilenen tüm müşterilerimizle iletişime geçerek onları siber saldırı konusunda bilgilendiriyoruz ve kişisel bilgilerine yönelik istenmeyen taleplere karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz.

İlgili müşteriler https://www.renault.co.uk/data-privacy.html adresine başvurmalı veya [email protected] adresinden veri koruma görevlimizle iletişime geçmelidir. Etkilenen tüm müşterilerimizden özür dileriz.

Veri gizliliği bizim için son derece önemlidir ve bunun meydana gelmesinden dolayı derin bir üzüntü duyuyoruz."

Bu gelişme, rakip şirket JLR'nin ağustos ayının son gününde sistemlerine yapılan siber saldırının olumsuz etkilerinin ardından toparlanmaya ve küresel operasyonlarını yeniden başlatmaya çalıştığı bir dönemde geldi.

Bu durum, İngiltere'nin en büyük otomobil üreticisinin üretimi tamamen durdurmasına ve montaj hatlarının Eylül ayı boyunca tek bir modeli bile tamamlayamamasına neden oldu.

Jaguar Land Rover da siber saldırı kurbanı olmuştu

Bu durum, Jaguar Land Rover gibi küresel şirketlere yönelik bir dizi siber saldırının ardından geldi. Saldırılar nedeniyle otomobil üreticisi bir ay boyunca araç üretimini askıya aldı, yeni modellerini tescil ettirmekte zorlandı ve İngiltere'deki tedarikçileri mali çöküşe sürükledi.

JLR geçen hafta, 31 Ağustos'ta gerçekleştirilen saldırının üzerinden bir aydan fazla zaman geçmesine rağmen fabrika işçilerinin bir kısmının geri dönmesiyle birlikte, 'önümüzdeki günlerde' bazı üretim faaliyetlerini yeniden başlatmayı beklediğini söylemişti.

BBC'nin haberine göre, JLR'nin Batı Midlands'daki Halewood, Merseryside ve Solihull'daki araç fabrikalarında üretim durdurulurken, üretim süreçleri başlangıçta Wolverhampton'daki motor fabrikasında yeniden başlayacak.