  1. Ekonomim
  2. Otomotiv
  3. Toyota 393 binden fazla aracı geri çağırıyor! Kaza riski uyarısı yapıldı
Takip Et

Toyota 393 binden fazla aracı geri çağırıyor! Kaza riski uyarısı yapıldı

Toyota, geri görüş kamerası sorunu nedeniyle 393.000’den fazla aracı geri çağırıyor. NHTSA güvenlik sorununa neden olan kamera nedeniyle sürücülere kaza riski uyarısı yaptı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Toyota 393 binden fazla aracı geri çağırıyor! Kaza riski uyarısı yapıldı
Takip Et

Toyota Motor, geri görüş kameralarının görüntüleri göstermemesi sorunuyla ilgili olarak ABD’de 393.838 aracı geri çağırıyor.

Kaza riski uyarısı geldi

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) bu durumu salı günü duyurdu.

Buna göre, güvenlik sorunu sürücülerin görüş alanını azaltıyor ve kaza riskini artırıyor.

Hangi modeller etkilenecek?

Geri çağırma, belirli 2022-2025 Tundra, Tundra Hybrid ve 2023-2025 Sequoia Hybrid modelleri dahil olmak üzere çeşitli Toyota modellerini etkiliyor.

NHTSA, Toyota bayilerinin etkilenen araçlardaki multimedya ekranı yazılımını araç sahiplerine herhangi bir maliyet yansıtmadan güncelleyeceğini belirtti.

Otomotiv eylülde de ihracat liderliğini koruduOtomotiv eylülde de ihracat liderliğini koruduOtomotiv
Trafikte tehlike büyüyor: 6 milyon araç güvenliği tehdit ediyor!Trafikte tehlike büyüyor: 6 milyon araç güvenliği tehdit ediyor!Gündem
Audi’nin bu otomobili Çin’de peynir ekmek gibi satıyor: Hem lüks hem çok ucuz; işte nedeniAudi’nin bu otomobili Çin’de peynir ekmek gibi satıyor: Hem lüks hem çok ucuz; işte nedeniOtomotiv
Otomotiv
Otomotiv eylülde de ihracat liderliğini korudu
Otomotiv eylülde de ihracat liderliğini korudu
Bir ay önce siber saldırı yapılmıştı! İngiliz lüks devi üretime yeniden başlıyor
Bir ay önce siber saldırı yapılmıştı! İngiliz lüks devi üretime yeniden başlıyor
Tesla, Uygun fiyatlı Model Y'yi bugün tanıtacak
Tesla, Uygun fiyatlı Model Y'yi bugün tanıtacak
UİB Koordinatör Başkanı Çelik: “Sektörlerimiz teknoloji ile beraber çevresel üretime de odaklanmalı”
UİB Koordinatör Başkanı Çelik: “Sektörlerimiz teknoloji ile beraber çevresel üretime de odaklanmalı”
Türkiye, küresel otobüs pazarında voltaj yükseltiyor
Türkiye, küresel otobüs pazarında voltaj yükseltiyor
Otomotiv sektörünün eylül ihracatı 3,6 milyar doları geçti
Otomotiv sektörünün eylül ihracatı 3,6 milyar doları geçti