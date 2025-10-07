Toyota 393 binden fazla aracı geri çağırıyor! Kaza riski uyarısı yapıldı

Toyota Motor, geri görüş kameralarının görüntüleri göstermemesi sorunuyla ilgili olarak ABD’de 393.838 aracı geri çağırıyor.

Kaza riski uyarısı geldi

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) bu durumu salı günü duyurdu.

Buna göre, güvenlik sorunu sürücülerin görüş alanını azaltıyor ve kaza riskini artırıyor.

Hangi modeller etkilenecek?

Geri çağırma, belirli 2022-2025 Tundra, Tundra Hybrid ve 2023-2025 Sequoia Hybrid modelleri dahil olmak üzere çeşitli Toyota modellerini etkiliyor.

NHTSA, Toyota bayilerinin etkilenen araçlardaki multimedya ekranı yazılımını araç sahiplerine herhangi bir maliyet yansıtmadan güncelleyeceğini belirtti.