Trafikte tehlike büyüyor: 6 milyon araç güvenliği tehdit ediyor!

Türkiye’de karayollarda dolaşan araçların büyük kısmının 20 yaş ve üzerinde olması, hem trafik güvenliği hem de çevre açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Araştırmalar, ülkede yaklaşık 6 milyon otomobilin bu yaş grubuna girdiğini gösteriyor.

Eski araçların karıştığı kazalarda ölüm oranı çok daha yüksek

Eski otomobiller, yeni nesil araçlarda bulunan hava yastığı, güçlü şasi ve çarpışma önleme sistemleri gibi temel güvenlik donanımlarından yoksun olduğu için büyük risk taşıyor. Araştırmalar, eski araçların karıştığı kazalarda ölüm oranının çok daha yüksek olduğunu ve çarpışmalarda yolcu kabinlerinin büyük oranda zarar gördüğünü gösteriyor.

Hava kalitesini ciddi şekilde düşürüyor

Çevresel açıdan tablo daha da çarpıcı. Eski araçlar, yeni otomobillere kıyasla 10 kat daha fazla egzoz gazı ve partikül salınımı yaparak şehirlerdeki hava kalitesini ciddi şekilde düşürüyor.

Bunun yanısıra, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, ikinci el otomobil satışlarının %22.6’sını 21 yaş ve üzeri araçlar oluştururken, bu kesimin sigortalılık oranının en düşük olduğu belirtiliyor.

Yeni bir teşvik teklifi yeniden gündeme gelebilir

Bu riskli araç parkını yenilemek amacıyla, geçtiğimiz dönemde Meclis'e sunulan ancak yasalaşmayan bir teşvik teklifi yeniden gündeme gelebilir. Uzmanlar, 20 yaş üzeri araç sahiplerine, yeni yerli otomobil alımında ÖTV muafiyeti sağlanmasını öngören bu teklifin, hem çevre kirliliğini azaltmak hem de trafik güvenliğini artırmak açısından önemli bir adım olabileceğini düşünüyor.