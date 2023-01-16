İçten yanmalı aracın gözdesi Türkiye oldu!

Aysel YÜCEL / OTONOMİ

Yeni regülasyonlar paralelinde elektrikli araçlara dönüşümün hızlanması ve savaşla birlikte gelen enerji krizi, Avrupa'da içten yanmalı motorlara sahip araçlara talebi hızla azaltıyor. Bu nedenle Avrupalı markalar ürettikleri elektrikli modellerde AB ülkelerine ağırlık verirken, içten yanmalı araçları ise Türkiye, İsrail, Fas gibi ülkelere gönderecek. Bu durum, ülkemize gelen elektrikli araçlarda tedarik sorununu artırırken, Avrupalı markalar için Türkiye'yi içten yanmalı satışlarında en öncelikli pazarlardan biri yapıyor. Bu markalardan biri de Fransız Citroën oldu.

Stellantis bünyesindeki 14 markadan biri olan PSA şirketi Citroën, yeni C4 X ve elektrikli C4 X’in lansmanını geçen hafta bu araçların üretildiği İspanya’nın Madrid şehrinde yaptı. Araçların global tanıtım lansmanı geçen yıl İstanbul’da gerçekleşmişti. Yeni modellerin satışa sunulması paralelinde Madrid’de geçen hafta yapılan lansmanda da ilk ağırlanan Türkiye’deki basın mensupları oldu. Çünkü Türkiye, Citroën için giderek daha önemli bir pazar haline geliyor.

Citroën Global CEO’su Vincent Cobee, Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım lansman kapsamında sorularımızı yanıtladı. CEO Vincent Cobee, Avrupa pazarında C4 X’in yüzde 60’ının elektrikli olacağını açıkladı. Citroën 14 Avrupa ülkesine sadece elektrikli C4 X satacak. İçten motorlu araçlar ise henüz elektrikli araç dönüşümü konusunda sert regülasyonların olmadığı ülkelere gönderilecek. Vincent Cobee, içten yanmalı motorların satışında Türkiye’nin birinci olacağına inandıklarını belirterek, “Avrupa’da içten yanmalı motorlar daralacak. AB'de çok ciddi bir ekonomik kriz beklentisi var. Elektrikli araçlara geçileceği aşikar. Dolayısıyla içten yanmalı motorlardaki kapasiteyi Türkiye ve İsrail gibi Akdeniz ülkelerine vermeyi planlıyoruz. Fas ve Japonya da buna dahil olacak ” dedi. Cobee, 5 yıldır büyüdükleri Türkiye’nin marka için önemli bir pazar olduğunu vurgularken, pazarı yöneten genç ekibin başarılarından çok memnun olduklarının altını çizdi.

Cobee, “Batı Avrupa’da genellikle 50 yaşındaki ortalamalarda erkek yöneticilerimiz var. Türkiye’de yarısı kadın, yarısı erkek, genç, dinamik, açık fikirli ve rasyonel kararlar verebilen bir yönetim söz konusu. Bir ülkenin temsiliyeti için de oldukça kıymetli bir durum bu. Bu sayede Türkiye’nin yaşlı değil, genç bir imajı oluyor. Bu açıdan çok şanslıyız” dedi. Cobee, “Mesela Ami’yi Türkiye pazarında satışa sunmak istediğimizde; müşterilerden hiç tepki alamayacağımızı tahmin ediyorduk. Benim yanlış olduğum ortaya çıktı ve çok iyi bir iş başardılar” dedi. 2025’te Top 5 hedefi var Citroën, 2022’de Türkiye’de yaklaşık 29 bin adet araç satarak rekor kırdı. Bu yıl Türkiye’de 49 bin 250 adet araç satarak rekor tazeleme hedefi var.

2025’te 80 bin adetle Citroën dünyasında Türkiye’nin 5. büyük pazar yapılması hedefleniyor. 80 bin adetlik satış ile Citroën Türkiye’de %8’lik pazar payına ulaşacağını öngörüyor. Şu anda markanın Türkiye’deki pazar payı yaklaşık %6.3. Citroën, hafif ticari araç ve karavan sektöründe de büyüme hedefliyor. Ayrıca, Geçen yıl tamamen online olarak 1.000 adet satılan Ami’de bu yıl satış rakamının 3 bin adet olması hedefleniyor.

Elektrikli modeli %10 ÖTV’de tutma mücadelesi verecek

Citroën’in yeni kompakt sınıf temsilcisi C4 X ve elektrikli e-C4 X model ailesi, Ocak 2023 itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu. C4 X, Türkiye’ye benzinli, dizel ve elektrikli seçenekleriyle gelecek. Yeni modeller 722 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyatıyla satışa çıktı. Şu anda yüzde 10 ÖTV dilimine giren 350 km menzile sahip e-C4’ün fiyatı 909 bin TL olarak açıklandı. Segmentine göre iddialı olan bu fiyatın ne kadar kalıcı olacağı ise merak konusu çünkü gelecek en ufak bir zam bile aracın bir üst vergi dilimine girmesine neden olacağından fiyatı bir anda en az 250 bin TL artabilecek. Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Biz mümkün mertebe e-C4 X’i yüzde 10’luk barajda tutmaya çalışacağız” dedi. Bir yandan yeni zamlar gelmeden daha fazla elektrikli versiyonun pazara sunulması için çalışılacak, diğer yandan fiyatların artması halinde, mesela aracın yanında hediye edilen Wallbox avantajlardan vazgeçilip bir miktar da karlılıktan feragat ederek aracın yüzde 10 ÖTV’de kalması mücadelesi verilecek. Araç tedariki sağlanırsa bu yıl için hedeflenen 1.000-1.500 adetlik elektrikli C4 X’in ilk iki ayda satılmasına çalışılacak. Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, markanın bu yıl en iyi senaryoda 15 bin adete yakın C4 X satış hedefi olduğunu söyledi. Minimum ise bu modelden 10 bin satış hedefi var. Bu satışın yüzde 10’unun elektrikli versiyondan gelmesi planlanıyor. Alkım C4 X’lere talebin yüksek olduğunu belirterek, “Yaklaşık 1.000 adet C4 X araç piyasaya çıkmadan ve fiyatı belli olmadan ön siparişle satıldı” dedi.

“80 bin adete ulaşırsak üretimi gündeme alırız”

Türkiye’de bir üretim planı olup olmadığına yönelik soruya Vincent Cobee, şöyle cevap verdi: “Citroën’in Türkiye’de üretim yapmasını çok isterim. Şu an için bu yönde bir planımız yok. Potansiyeli görünce Türkiye’nin büyümesini arzuluyorum. Bu yolda da gidiliyor. Fransa halen 300 bin adet satışla en büyük pazarımız. İtalya ve İspanya arasında ikincilik çekişmesi 100 bin adetler seviyesinde devam ediyor. Dördüncülük olarak da İngiltere ve Almanya’nın volumleri 80 bin seviyelerinde yarışıyor. Türkiye’nin yıllık 80 bin seviyesinde, ilk 5 pazar arasında Citroën satması halinde ülkede üretim yapabilme ihtimalini konuşabiliriz. Bu bir hayal değil, zaman içerisinde gerçekleşebilecek bir süreç olacak” diye konuştu.