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İkinci el araçlarda talep arttı, fiyatlar geriledi: İşte ortalama otomobil fiyatı

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) raporuna göre, Temmuz ayında ikinci el otomobil talebi artsa da reel fiyatlardaki düşüş devam etti. Ortalama otomobil fiyatı 862 bin 232 TL'ye gerilerken, satış oranı düştü ve satılık ilanların yayında kalma süresi uzadı.

Haber Merkezi
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İkinci el araçlarda talep arttı, fiyatlar geriledi: İşte ortalama otomobil fiyatı
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Otomobilde ortalama reel fiyatlar 13 aydır düşüyor. BETAM'ın, sahibinden.com verilerini kullanarak hazırladığı "Otomobil Piyasası Görünümü" raporuna göre, temmuz ayında otomobile talep arttı ancak fiyatlarda reel düşüş devam etti.

Temmuz ayında otomobil talebi arttı, reel fiyatlar geriledi

NTV'nin haberine göre Temmuz ayında otomobil talep endeksi haziran ayına kıyasla yüzde 30,9; geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 5,7 yükseldi. Ancak enflasyondan arındırılmış fiyat artışını ifade eden "reel fiyat endeksi" önceki aya göre yüzde 4,1 düştü.

Ortalama otomobil fiyatı temmuzda 862 bin 232 TL oldu.

Rapora göre, 2023 Mayıs’ta yüzde 47,9’a ulaşan fiyat artış oranı o tarihten bu yana yani 13 aydır geriliyor. Çalışma, ortalama otomobil fiyatlarının da bir önceki aya kıyasla bir miktar düştüğünü gösteriyor. Haziranda 871 bin 156 TL olan ortalama otomobil fiyatı temmuzda 862 bin 232 TL oldu.

Satış oranı düşerken ilan süresi uzadı

"Satılan otomobil sayısının satılık ilan sayısına oranı", otomobil piyasasında canlılık göstergesi olarak izlenen verilerden biri. Bu oran temmuzda 4,6 puan azalarak yüzde 19,5 oldu. Bir diğer canlılık ölçütü olarak kullanılan ve satılık otomobil ilanlarının ne kadar süre yayında kaldıklarını gösteren ‘kapatılan ilan yaşı’ da geçen aya kıyasla 1,8 gün uzayarak 25,6 güne çıktı.

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