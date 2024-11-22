Jaguar’ın yeni logosu eleştirilerin hedefinde! Musk’ın alaycı sorusuna şirketten yanıt geldi

Lüks otomobil sınıfında yer alan Jaguar yeni logosuyla tanıttığı yeni markalaşma süreci ile eleştirilerin hedefi oldu. Otomobil üreticisi Jaguar'ın 'sıradan olanı sil', 'canlı yaşa' ve 'hiçbir şeyi kopyalama' gibi pazarlama sloganları hem otomobil tutkunları hem de sosyal medya kullanıcılarının eleştirilerine maruz kaldı. Lüks araç üreticisi Jaguar'ın markasını yeniden canlandırması bir 'felaket' olarak tanımlandı.

Sosyal medyada yorum yağdı

Şirketin X (eski adıyla Twitter) adlı platformda paylaştığı, parlak renkli kıyafetler giyen ve senkronize hareketler yapan insanların yer aldığı (ancak arabaların yer almadığı) bir video, çok sayıda eleştiriye maruz kaldı.

Elon Musk Jaguar’la alay etti

Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın en büyük bireysel hissedarı olan ABD'li milyarder Elon Musk, "Otomobil satıyor musunuz?" diyerek Jaguar’la alay etti. Jaguar bu soruya "Evet" yanıtını vererek, gelecek ay ABD'nin Miami kentinde düzenlenecek bir etkinliğe davet etti.

2026 yılında üç yeni elektrikli otomobil piyasaya sürecek

Jaguar, yeniden markalaşmaya odaklanmak amacıyla bir yıldan uzun süre önce yeni araçlarını satıştan kaldırdıktan sonra 2026 yılında üç yeni elektrikli otomobil piyasaya sürecek.

Jaguar Land Rover'ın sözcüsü şunları söyledi: "Jaguar için yaptığımız marka yeniden lansmanı cesur ve yaratıcı bir yeniden icat ve beklendiği gibi dikkat çekti ve tartışıldı. Jaguar'ın tarihinde böylesine önemli bir noktada gururlu koruyucular olarak, dramatik bir sıçrama yaparken ikonik sembolleri koruduk. Marka tanıtımı bu heyecan verici yeni dönemin sadece ilk adımı ve önümüzdeki günlerde ve haftalarda Jaguar'ın dönüşümü hakkında daha fazla bilgi paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”