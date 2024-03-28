Lamborghini logosunu değiştirdi: İşte yeni logo

"Lüks spor otomobil" denince akla gelen ilk markalardan bir tanesi olan Lamborghini, 20 yıl aradan sonra yeniden markalaşma yoluna gitti. İtalyan otomobil üreticisi, bu karar kapsamında logosunu değiştirdi.

Lamborghini'nin yeni logosunda diğer firmaların yaptığı gibi nispeten sade bir tasarıma geçiş yapıldığını görülüyor. Marka ile özdeşleşen siyah ve sarı renk, yeni logoda da kendini gösteriyor.

Lamborghini'nin yeni logosu, bu yıl itibarıyla piyasaya sürülecek yeni otomobillerdekullanılmaya başlayacak. Şirket, bu logonun farklı tonlarını internet sitesi ile broşürlerde kullanacak. İkonik boğa tasarımı, internet sitesindeki bazı yerlerde ise dış kısımdaki kalkandan ayrı, tek başına bulunacak.

Yeni logonun ilk kez hangi modelde kullanılacağı belli değil. Ancak oklar, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmesi beklenen Huracan'ın halefinde yeni logonun kullanılacağı yönünde.

Lamborghini'nin eski logosu şöyle görünüyordu: