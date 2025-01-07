ODMD Başkanı Bozkurt'tan çağrı: Otomotivde ÖTV ile ilgili düzenleme bekliyoruz

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt Bloomberg HT’ye otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2024 yılını rekorla kapatmasını değerlendirdi. Yılı beklentilerin çok üzerinde bir satış adedi ile kapattıklarını söyleyen Bozkurt, 2023 yılını da tarihi bir rekorla kapattıklarını ve ilk kez bir milyonun üstüne çıktılarını belirtti.

Bozkurt, “yılın başında piyasaların enflasyonla mücadeleden dolayı biraz soğutulacağını düşünüyorduk ama tam tersi bir gelişme oldu. Üç yıllık pandemi döneminde talebin tamamının 2023 yılının karşılanmamış oluşunun etkisi görülmeye devam ediyor. Bir de Türkiye’de artık mobilite ihtiyacının belli bir seviyenin altına inmediğini görüyoruz. Ayrıca, 2024 yılında kampanyalar da yapılmıştı. Tüm bunların etkisiyle 2024’ü rekorla kapatmış olduk” dedi.

"Matrahta güncelleme gerekli"

2025 beklentilerini de paylaşan Bozkurt, otomobil pazarında beklenmedik bir şey olmadığı sürece 1 milyonun altına düşmesini beklemediklerini sözlerine ekledi. Bozkurt “Faizlerdeki düşüş seyri her zaman olumlu yansır. Otomobillerde kredilerde bir kısıtlama var. Orada da kendi içinde bir matrah düzeni var. Onun güncelleyip güncellemeyeceğim bakmak lazım. Bizim okumamıza göre çok fazla bir değişiklik olmayacak. Faizlerdeki düşüşler otomobil sektöründeki satışları etkileyeceğini söylemek bugünkü fotoğrafta mümkün değil” dedi.

"ÖTV ile ilgili bir düzenleme bekliyoruz"

Bozkurt, “2 yılı aşkın süredir matrahta güncellenme olmadı. Bunun geciktiğini söylüyoruz bir yandan da rekor satışlar gelince oraya çok fazla dokunulmuyor. ‘Yakın gelecekte bir değişiklik olur mu?’ bilmiyoruz. ÖTV ile ilgili bir düzenleme bekliyoruz. Yeni teknolojili araçlar geliyor biz halen motor üzerine kurulu bir ÖTV sistemini uyguluyoruz. Elektrikli araçları hangi markanın getireceğine göre satışlar değişir. Bu yıl elektrikli araç satış payı yüzde 15’lere kadar çıkabilir” dedi.