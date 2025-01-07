ABD'de ISM hizmet endeksi aralıkta beklentilerin üzerine çıktı

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM), Aralık 2024'e ilişkin hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisini açıkladı.

Buna göre, ISM hizmet sektörü PMI verisi geçen yıl aralıkta bir önceki aya kıyasla 2 puan artarak 54,1'e ulaştı. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde 53,5 değerini alacağı yönündeydi.

Hizmet sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret eden endeks, Kasım 2024'te 52,1 olmuştu.

Üretim endeksi geçen yıl aralıkta aylık bazda 4,5 puan artışla 58,2'ye ulaşırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 0,5 puan artarak 54,2'ye yükseldi. İstihdam endeksi ise bu dönemde 0,1 puan azalarak 51,4'e düştü.

Söz konusu dönemde hizmet sektörünün 9 alt sektöründe büyüme görülürken, 6 sektörde daralma kaydedildi.

Gayrimenkul, kiralama ve leasing; eğitim hizmetleri; tarım, ormancılık, balıkçılık ve avcılık; profesyonel, bilimsel ve teknik hizmetler; bilgi ile şirket yönetimi ve destek hizmetleri daralma kaydedilen sektörler oldu.