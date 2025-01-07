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NSO, Hindistan'ın büyüme tahminini aşağı çekti

Hindistan Ulusal İstatistik Ofisi, imalattaki zayıflık ve düşük yatırımlar nedeniyle 2024/25 mali yılı için ekonomik büyüme tahminini yüzde 6,5'ten yüzde 6,4'e düşürdü.

Haber Merkezi
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NSO, Hindistan'ın büyüme tahminini aşağı çekti
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Hindistan Ulusal İstatistik Ofisi (NSO), büyüme tahminlerini yayımladı.

Buna göre, NSO, mart ayında sona erecek 2024/25 mali yılı için GSYH’de yüzde 6,4'lük artış öngördü. Ofis, daha önceki tahmininde ekonominin yüzde 6,5 büyümesini bekliyordu.

NSO, imalat sanayindeki zayıflıkları ve düşük kurumsal yatırımları, ekonomik büyümede frenleyici unsurlar olarak tanımladı.

Tarımın söz konusu dönemde yüzde 3,8 ile önemli bir büyüme göstermesi beklenirken, imalatta büyüme tahmini yüzde 9,9'dan yüzde 5,3'e düşürüldü.

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